El PSOE denuncia "la xenofobia de Vox" en el trato a los menores migrantes y "el sometimiento cómplice" del Consell de Mallorca
La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, acusa a Llorenç Galmés de admitir "un trato discriminatorio" a los menores migrantes que llegan a Mallorca respecto al resto de menores que tutela el IMAS
El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca denuncia "el posicionamiento racista de Vox" en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados en Mallorca, después de que hoy el vicepresidente del Consell, Pedro Bestard, haya defendido que dichos menores merecen un trato "sin comodidades, ni lujos ni privilegios".
La portavoz socialista, Catalina Cladera, lamenta "un nuevo capítulo más del sometimiento del presidente del Consell, Llorenç Galmés, a las manías de Vox, sus socios que le dan esta teórica estabilidad de gobierno, pero que implican un retroceso nunca visto".
En este sentido, Cladera denuncia que Vox justifique que los menores migrantes sean recluidos en Son Tous en condiciones básicas, "alejadas" de los estándares de acogida que el IMAS ofrece a los niños tutelados. "Es un acto racista hacer que estos niños, que huyen de su país para salir de una situación de pobreza, de delincuencia o de guerra, sean tratados como si fueran una amenaza", afirma la socialista. "Tenemos la competencia para atenderles, y en lugar de eso, ellos dicen que deben ponerlos en un gueto, sin privilegios, sin condiciones, de mala manera. Creo que esto viola los derechos humanos", recalca Cladera.
"Complicidad de Galmés"
Cladera también pone de relieve otras acciones del Consell que evidencian "una deriva preocupante con la complicidad" del presidente de la institución insular: "lo hemos visto con los recortes en las entidades que trabajan en favor de nuestra lengua, o con la negativa a participar en los actos del 25N", como hoy, cuando ningún miembro de Vox ha comparecido para conmemorar la lucha".
"Galmés es el copiloto de Bestard. Y eso cuesta creerlo, pero eso es así", determina Cladera, en relación "al seguidismo que el PP hace de Vox en los puntos básicos de su ideología", que condiciona las políticas del Consell. Ante esta situación, el Grupo Socialista exige que "Galmés salga al paso de las declaraciones de sus socios y que el IMAS garantice una acogida digna, humana y conforme a los derechos de los niños, independientemente de su origen".
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern