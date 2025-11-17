PP y Vox evitan censurar la contratación de 46 migrantes extutelados por parte de Escarrer

PP y Vox evitan censurar la contratación de 46 migrantes extutelados por parte de Gabriel Escarrer y el Grupo Meliá en uno de sus establecimientos. Meliá Hotels International ha sido la primera compañía hotelera que se ha sumando al programa Urdimbre del Gobierno de Canarias, que apoya la inserción laboral de migrantes que llegaron al archipiélago siendo menores y al cumplir 18 años tuvieron que dejar los centros de acogida.

PP y Vox, que en el caso de Baleares han mantenido un discurso muy crítico con los menores migrantes, queriendo impulsar planes para deportar a los que lleguen a las islas, ahora muestran su "máximo respeto" a la contratación llevada a cabo por una de las compañías hoteleras más importantes a nivel nacional e internacional.

"Vemos la iniciativa de Meliá con el máximo respeto como una empresa importantísima que tiene intereses en Baleares, en otras comunidades de España y en muchos lugares del mundo", asegura el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras. Asimismo, el representante de los populares añade que "el Govern ha presentado un plan de ocupación para priorizar a los parados de larga duración en las islas antes de traerlos de fuera para no incrementar el problema de crecimiento poblacional".

"Bienvenido sea"

En el caso de la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, defiende que "bienvenida sea" cualquier persona que esté legalmente en España con un contrato. "Si Escarrer les ha hecho un contrato de trabajo, pues bienvenido sea a lo que aportan a la Seguridad social que luego se revierte en todos los ciudadanos que pisan territorio español", detalla Cañadas.

Asimismo, la portavoz de Vox señala que "Escarrer es un empresario privado", añadiendo que "los menores ilegales tienen que estar con sus padres, pero si vienen a aportar a la Seguridad Social, mientras respeten la ley y las costumbres que tienen en España, nada que decir". En cuanto a las palabras de Escarrer, que celebró dicha contratación como "un ejemplo de convivencia", Vox reivindica que "será un ejemplo de cohesión social y convivencia mientras estas personas demuestren que respetan todos los valores que se tienen en España".

Menores migrantes en Baleares

Cabe recordar que, en el caso de PP y Vox en Baleares, la llegada de menores migrantes ha sido uno de los puntos más criticados por ambos en materia de inmigración. Así, en el último acuerdo de presupuestos firmado este verano, ambos partidos acordaron impulsaron planes para deportar a los menores no acompañados que lleguen a las islas. Según establece el acuerdo, se colaborará con los consells insulares "en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes a sus países de origen".

El pacto de presupuestos también recoge la voluntad de "no acoger a más menores migrantes procedentes de otras comunidades autónomas", así como la necesidad de "realizar pruebas de edad" a estos menores para expulsarlos si son mayores de 18 años. En este sentido, se establece "un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados".