Pimem y Cruz Roja se alían para impulsar la inserción laboral de colectivos vulnerables en Mallorca

La Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) y la Cruz Roja de Baleares trabajarán conjuntamente para facilitar la inserción laboral de personas que actualmente tienen más dificultades para encontrar trabajo en Mallorca. Esta colaboración se ha cerrado mediante la firma de un convenio por parte del presidente de la patronal, Jordi Mora y el presidente de la organización humanitaria, Mateu Ballester, según han informado en un comunicado.

Cruz Roja tiene un papel destacado en ofrecer respuestas integrales a las personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario. Desde hace 25 años, viene desarrollando su Plan de Empleo con el objetivo de mejorar las posibilidades de inclusión laboral de los colectivos más desfavorecidos.

Su presidente, Mateu Ballester, ha asegurado que "contar con el apoyo del tejido empresarial es clave para seguir generando oportunidades, reducir barreras personales y sociales, y promover el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad".

En virtud del convenio, Pimem y Cruz Roja no solo promoverán la citada empleabilidad, sino que además la Federación Empresarial ofrecerá acciones como visitas a instalaciones empresariales para conocer mejor la realidad del trabajo, y tendrá un papel destacado como prescriptora de la labor entre los asociados.

El presidente de la patronal, Jordi Mora, ha asegurado que "históricamente Pimem siempre ha tenido una vertiente social y de sobras es conocida la creación de entidades o dar apoyo a iniciativas que afectan a determinados colectivos".

En el marco del presente convenio el Plan Empleo de Cruz Roja ofrecerá asesoramiento para los procesos de selección de personal de las empresas que lo soliciten. Todas las acciones de Cruz Roja van intrínsecamente vinculadas al cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a través de su intervención directa con personas en situación de vulnerabilidad.