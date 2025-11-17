El aeropuerto de Palma construye una doble pasarela elevada descubierta que unirá la planta de llegadas de la terminal con la primera planta del parking, y la primera planta del edificio del aparcamiento con la planta de salidas.

Las obras de las nuevas conexiones, que forman parte del proyecto de remodelación de Son Sant Joan, presupuestado en 560 millones de euros, han sido adjudicadas a Acciona y han comenzado con el refuerzo de los pilares que hasta ahora solo sostenían el puente de conexión entre la cuarta planta del aparcamiento y la cuarta planta de la terminal. Con la redistribución de usos, esta zona pasa ahora a formar parte del área restringida, junto con la nueva terraza exterior, que también se está remodelando, la zona comercial y las conexiones con los cuatro módulos de embarque.

«Esta obra se justifica por la necesidad que tenemos de que en la zona exterior de llegadas circule el menor número posible de personas», explica el director del aeropuerto, Tomás Melgar. Añade que Palma es el aeropuerto de España que más pasajeros gestiona al mes en una sola terminal: 4,7 millones de pasajeros. «En los meses de temporada alta, cada hora utilizan la zona exterior de llegadas entre cinco y seis mil pasajeros, produciéndose de forma habitual retenciones de personas en el semáforo del pasillo que conduce al parking», detalla.

«Con esta reforma eliminamos de la zona exterior de llegadas a los pasajeros que aterrizan en Palma y se dirigen al parking a recoger su coche o el vehículo que han alquilado, así como a los ciudadanos que dejan su coche en el edificio del parking y se dirigen a la planta de salidas para embarcar en un vuelo», agrega.

Una pasarela elevada unirá la terminal del aeropuerto de Palma y el parking | MIGUEL VICENS / Miguel Vicens

Melgar detalla que las zonas en pendiente de las nuevas pasarelas estarán equipadas con cintas transportadoras, contarán con barandillas de seguridad en todo su recorrido y que, a partir del próximo mes de marzo, ya podrán entrar en servicio. El director del aeropuerto relaciona la nueva infraestructura con toda la redistribución del área exterior de llegadas, que ha desplazado el área de taxis para evitar que la cola de espera se adentre en la terminal, otorgando a estos vehículos una zona de entrada y salida más directa; la ampliación del espacio para autobuses de transporte discrecional; la nueva estación de autobuses del TIB y de la EMT —también con una entrada y salida diferenciadas del resto de vehículos—, y el aparcamiento de los vehículos VTC y microbuses abonados.

El director del aeropuerto también vincula la nueva infraestructura con el módulo de conexión que unirá las plantas de llegadas y salidas desde el centro del edificio terminal, con escaleras mecánicas, un ascensor y una escalera convencional. «Hasta ahora, las plantas solo estaban conectadas por los extremos y por ascensores, un sistema muy poco práctico para los pasajeros debido a las largas distancias que debían recorrer y a la lentitud de los elevadores cuando la terminal recibe muchos pasajeros», justifica Tomás Melgar.