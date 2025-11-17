Mujer, con discapacidad y víctima de violencia machista: La triple vulnerabilidad que afecta al 65% de las mujeres de Inserta Empleo Baleares

El 65% de las mujeres con discapacidad de Inserta Empleo Baleares ha sufrido algún tipo de violencia machista en algún momento de su vida. Es una de las cifras claves de la jornada celebrada este lunes por la ONCE y el IBDona, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este dato, procedente del proyecto nacido en 2020 Mujeres en modo ON, de Fundación ONCE e Inserta Empleo, que refleja la "triple vulnerabilidad" que enfrentan estas víctimas, ha resonado con especial contundencia en la mesa redonda Dones amb discapacitat davant la violència masclista. El evento ha servido para exponer los desafíos en la accesibilidad, la protección y la inserción laboral como vías cruciales para "combatir esta lacra social".

La jornada ha comenzado con la presentación del cupón dedicado a la fecha, un instrumento de concienciación que la ONCE lleva a cabo un año más para "ayudar de esta manera a que la sociedad se conciencie y estemos más implicados para colaborar contra esta lacra" mediante la distribución de cinco millones de cupones por toda España, tal como ha señalado Alejandra Luque Tejada, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE.

Discapacidad adquirida

Luque, quien ha abierto el evento, ha puesto sobre la mesa datos que ha calificado de "terribles". Y es que, como ha enfatizado, la violencia contra la mujer con discapacidad es una realidad "con cifras alarmantes". Así, ha destacado que el 10% de las 36 víctimas mortales de este año en España eran mujeres con discapacidad, y una de las caras más crueles de la agresión machista es que "casi el 30% de mujeres víctimas de violencia adquieren una discapacidad" como resultado de esta, mientras que "muchas con discapacidad son víctimas de violencia". Ha subrayado que la igualdad y la inclusión están en el "ADN del grupo social" ONCE, que emplea a 77.000 personas (60% con discapacidad y 45% mujeres) y ha recordado la existencia de diferentes proyectos, como un cuarto plan de igualdad y un protocolo de protección específico para apoyar a las trabajadoras y afiliadas que sufren violencia de género.

Tras la presentación, el coloquio ha abordado las barreras y los avances en la atención integral. María del Mar Gomila, técnica de IBDona, ha puesto el foco en la necesidad de garantizar el derecho a la información accesible para las víctimas, especialmente al considerar la interseccionalidad, donde la concurrencia de diferentes identidades —mujer, con discapacidad, determinada orientación sexual o racializada— puede poner a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad.

Gomila ha confirmado que la prevalencia de violencia es significativamente "mayor en mujeres con discapacidad que sin ella", según la macroencuesta de violencia del Ministerio de Igualdad. La técnica del IBDona ha hecho mención del servicio 24 horas a víctimas de violencia machista y ha destacado que atendió 4.737 llamadas en 2024, de las cuales 96 fueron de mujeres con discapacidad, y 96 también han correspondido a mujeres con discapacidad de las más de 3.000 atendidas en los primeros tres trimestres de 2025.

Para superar las barreras de comunicación, el IBDona ha realizado diversas adaptaciones, según ha detallado: a un servicio de teletraducción existente, se ha sumado la traducción de todo el material informativo a diez idiomas. Además, se ha creado material de lectura fácil para mujeres con dificultades cognitivas, folletos y tarjetas de visita en braille para la discapacidad visual y, recientemente, se ha adaptado todo el material a la interpretación de lengua de signos, con la creación de vídeos en la web y la incorporación del servicio Svisual para la discapacidad auditiva. Gomila ha insistito en que para acceder a la atención y apoyo de IBDona no es necesaria una denuncia, ya que esta es vista solo como una "herramienta punitiva para el agresor", mientras que el objetivo del instituto es la asistencia.

Seguridad

Desde la perspectiva de la seguridad y la protección, Lola Vázquez, subinspectora de Policía Nacional-UFAM, ha explicado que su unidad se dedica al seguimiento, control y protección de víctimas de violencia de género, incluyendo un porcentaje con discapacidad. Por ello, ha destacado que la Policía Nacional cuenta con formación para el uso de "lenguaje respetuoso" y trabaja para erradicar o reducir el impacto de barreras internas —estereotipos— y externas. Una figura clave es el facilitador, quien acompaña la declaración de la víctima con discapacidad, procurando que esta se exprese con tranquilidad y sin que se la trate "como si fuera una niña".

La subinspectora ha hecho un llamamiento a la acción ciudadana: "En caso de violencia o amenaza hay que llamar al 112, aunque no lo hayamos visto, si lo sabemos hay que llamar al 112 para que podamos actuar". Ha asegurdado que la policía actúa de oficio, recabando todas las pruebas necesarias, como informes vecinales, familiares y médicos, para que el caso pueda ser juzgado, incluso si la víctima decide no seguir adelante con el procedimiento, permitiendo incluso la detención del agresor. Vázquez ha mencionado, además, su intención de solicitar, tras haberlo visto en Madrid, documentación sobre los derechos de la víctima en braille.

Mujer de entre 45 y 54 años

Carolina Vera, directora de Inserta Empleo Illes Balears, ha aportado la dimensión de la inserción laboral y los resultados del proyecto Mujeres en Modo On, que sirve como principal base estadística en interseccionalidad. Vera ha compartido datos contundentes sobre esta triple vulnerabilidad (mujer, discapacidad y víctima de violencia machista), además del ya mencionado 65% de prevalencia de violencia: para el 50% de ellas, la discapacidad era previa al maltrato, lo que las hacía "más vulnerables a sufrir violencia", y el 28% adquirió la discapacidad como "fruto de la agresión".

El perfil medio de las víctimas es el de una mujer con discapacidad psicosocial (55%) o física (25%), desempleada (60%), de entre 45 y 54 años (40%), y un 6,4% convive con sus maltratadores. A pesar de la difícil situación, el 73% de las mujeres atendidas por Inserta ha logrado salir de la situación de violencia. En Baleares, Inserta atendió a 137 mujeres, llegando a entrar en el mundo laboral a un total de 18 y facilitando la entrada de 30 en ciclos de formación este año.

Vera ha identificado barreras clave que dificultan la salida de la violencia: el estigma hacia las instituciones de atención, la falta de formación específica en interseccionalidad en ámbitos como el sanitario y los cuerpos de seguridad, y la barrera económica que genera dependencia y dificulta la ruptura. Finalmente, ha hecho una llamada a mejorar la agilidad y las derivaciones en casos de mujeres con la doble vulnerabilidad de discapacidad y consumo de adicciones, para que "no caigan por el camino".

Igualdad

Finalmente, Marina Painó, agente de igualdad de ONCE Illes Balears, ha descrito su labor, que implica -ha matizado- la sensibilización del personal, el diseño de políticas de igualdad y ser una "figura de referencia" para "actuar y acompañar en procesos de denuncia". Además, ha hecho mención de diferentes iniciativas, como la publicación semanal de noticias para visibilizar historias relevantes, la iniciativa "Un lazo, una voz" para crear un espacio de solidaridad, y la participación en la "Ruta Palma en Femenino".

Luque ha concluido el coloquio señalando que las empresas de ILUNION han insertado a más de 100 mujeres víctimas, un 50% más que en 2024, de las cuales el 64% tienen discapacidad. Toda esta labor es coordinada por el Observatorio de Igualdad del Consejo General de la ONCE, según ha especificado. La jornada ha finalizado, por tanto, con la constatación de la magnitud del problema y un firme compromiso por la colaboración interinstitucional para asegurar que todas las mujeres víctimas, independientemente de su discapacidad, puedan acceder a la información, protección y apoyo necesarios.