Jesús Nuño de la Rosa deja el cargo de consejero delegado de Air Europa tras algo más de tres años al frente de la aerolínea, de la que tomó las riendas después de que la compañía recibieran una inyección de 475 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Según ha anunciado la empresa en un comunicado, Nuño de la Rosa ha alcanzado un acuerdo de salida con Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, "en un ambiente de amistad y máxima cordialidad".

El acuerdo ha sido aprobado por el consejo de administración de la compañía.

Asimismo, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, representantes de la SEPI en el consejo de Air Europa, han presentado su dimisión como consejeros después de que la aerolínea haya devuelto de forma anticipada el préstamo concedido por el grupo público con un año de antelación respecto a la fecha originalmente establecida.

Nuño de la Rosa accedió al cargo después de que Air Europa recibiese el préstamo de la SEPI y lo deja menos de dos semanas después de que la aerolínea haya completado la devolución total de los citados 475 millones, una amortización completada un año antes de la fecha prevista.

El pasado 6 de noviembre, además de anunciar la devolución total de la inyección económica concedida por la SEPI, Air Europa anunció un acuerdo con Turkish Airlines para que la compañía turca entre en el capital de la española mediante una inyección de 300 millones por medio de un préstamo canjeable por acciones equivalentes a cerca del 26 % del capital.

La operación, que valora a Air Europa en cerca de 1.175 millones, permite que la familia Hidalgo, a través de Globalia, continué siendo el accionista mayoritario de la compañía, mientras que IAG conservará su participación actual del 20 %.

Nuño de la Rosa desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en El Corte Inglés, donde llegó a ser presidente hasta enero de 2020 -fecha en la que renunció por motivos personales- tras más de treinta años de experiencia en la compañía.

En diciembre de ese mismo año el Grupo Inversor Hesperia (Gihsa) lo fichó como nuevo 'senior advisor', el mismo cargo que ocupó en la agencia de viajes Pangea desde septiembre de 2021.