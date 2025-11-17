La Fundació Turisme Palma 365 apuesta por Canadá y Abu Dabi tras la apertura de rutas aéreas directas
El patronato de la Fundació Turisme Palma 365, ha aprobado este lunes el plan de actuación para 2026, que refuerza la apuesta por Playa de Palma como "referente de la transformación del modelo turístico" y la consolidación de mercados de largo radio como Canadá y Abu Dabi.
En la sesión del patronato este lunes, presidida por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha aprobado también el presupuesto anual, que ascienda de 1,5 millones de euros, según ha informado Cort.
El gerente la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar, ha destacado, entre los acuerdos adoptados la incorporación, como entidades colaboradoras de la fundación de la Federación de Empresarios del Comercio de Baleares (Afedeco), la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimeco), la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) y Essentially Mallorca.
El plan de actuación, según Homar, mantiene una línea continuista, reforzando la apuesta por Playa de Palma y la consolidación de la conectividad de largo radio, con especial atención a los mercados de Canadá y Abu Dhabi, coincidiendo con la apertura de nuevas rutas directas.
Al mismo tiempo, se priorizarán acciones para impulsar la temporada media y baja, la integración de la actividad turística con los residentes, la accesibilidad universal y la digitalización del destino, en colaboración con la Smartoffice municipal.
El presupuesto aprobado, han destacado, permitirá desarrollar campañas en mercados estratégicos, proyectos de calidad turística (Sicted) e iniciativas de turismo accesible y la actualización del portal visitpalma.com, entre otras actuaciones.
En esta misma línea, el gerente ha subrayado que 2026 "será un año clave para consolidar mercados de largo radio y reforzar Playa de Palma como referente de la transformación del modelo turístico".
Para finalizar, el alcalde de Palma ha considerado que el plan de actuación "es fundamental para continuar posicionando a Palma como un destino turístico sostenible y competitivo".
Así, ha resaltado que la ciudad apuesta por la cultura, el deporte, la desestacionalización y la innovación, con el objetivo de "generar beneficios para el municipio y los residentes".
La sesión ha contado con la presencia del regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; y , así como representantes del sector empresarial y turístico integrados en el patronato.
