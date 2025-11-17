Escarrer celebra la contratación de 46 migrantes extutelados en uno de sus hoteles de Canarias: "Me siento orgulloso de este ejemplo de convivencia y cohesión social"

Meliá Hotels International ha sido la primera compañía hotelera que se ha sumando al programa Urdimbre del Gobierno de Canarias, que apoya la inserción laboral de migrantes que llegaron al archipiélago siendo menores y al cumplir 18 años tuvieron que dejar los centros de acogida. Gabriel Escarrer,presidente y consejero delegado de la hotelera mallorquina, celebra la contratación de 46 jóvenes extutelados en uno de sus establecimientos. "Me siento muy orgulloso" porque los hoteles son también "un elemento de convivencia y cohesión social e inclusividad con sus comunidades".

Este proyecto "transforma vidas y fortalece el sector turístico en Canarias", destaca la hotelera mallorquina en una nota de prensa lanzada en septiembre con motivo de la firma del acuerdo con el Ejecutivo de Fernando Clavijo. El propio Escarrer se hacía eco recientemente de este proyecto que apoya la inserción laboral de migrantes extutelados a raíz de un reportaje televisivo, una "maravillosa iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias, junto con nuestro hotel Paradisus Fuerteventura". El hotelero se posiciona en el lado del compromiso social cuando la inmigración, y el reparto de menores migrantes llegados a Canarias entre las comunidades, se ha convertido en un asunto de primer orden en polarización social y enfrentamiento político.

Como reflexiona Escarrer en su perfil de Linkedin, "se integra a jóvenes inmigrantes extutelados, mediante la mejor forma de integración posible: ofreciéndoles un empleo y un futuro lleno de oportunidades en su nueva tierra de acogida". La hotelera ya se acerca al medio centenar de jóvenes empleados, "algunos con historias conmovedoras y todos mostrando un excepcional grado de compromiso y satisfacción en su trabajo".

"Se integra a jóvenes inmigrantes extutelados, mediante la mejor forma de integración posible: ofreciéndoles un empleo" Gabriel Escarrer — Presidente de Meliá

El programa Urdimbre en Meliá ha empezado por el hotel Paradisus Fuerteventura. Los jóvenes se han incorporado en las áreas de cocina, sala, limpieza y mantenimiento del hotel. Además, recientemente se han sumado camareros de piso, que recibirán formación específica por parte del grupo hotelero. Todos los empleados cuentan con alojamiento en el hotel, sintiéndose así más acompañados en una transición a la vida adulta en la que carecen de referentes familiares cercanos.

En los próximos meses se prevé la incorporación progresiva de más jóvenes participantes del proyecto a la plantilla de los distintos establecimientos de la compañía en Canarias. Meliá "confía en que otras empresas y marcas del sector seguirán este camino, reforzando así una iniciativa clave para un turismo responsable y sostenible".

Meliá "confía en que otras empresas y marcas del sector seguirán este camino"

"Como presidente de Meliá Hotels International –continúa Escarrer– he seguido la evolución de estos jóvenes y les he conocido personalmente, y puedo decir que me siento muy orgulloso de un ejemplo tan bonito de cómo los hoteles pueden ser, además de un motor de desarrollo económico y empleo para los destinos, un elemento de convivencia y cohesión social e inclusividad con sus comunidades".

Respuesta a la falta de trabajadores

Este programa, además de apoyar la inclusión social viene a dar respuesta "a una necesidad urgente del sector turístico" y otros sectores en el archipiélago atlántico ante "la creciente dificultad para encontrar talento local cualificado y disponible", advierte la compañía mallorquina. Así pues, el proyecto se convierte en "una solución virtuosa que beneficia tanto a los jóvenes como al tejido empresarial canario".

"Estamos encantados de habernos sumado a esta iniciativa tan acertada en tantos sentidos: empleabilidad, necesidades específicas de las Islas Canarias en relación a empleo, impacto positivo que estamos generando con ella en el destino y...., lo más importante, –concluye Escarrer– la gran experiencia laboral y personal que están viviendo estos jóvenes gracias a Urdimbre". "Con el gran trabajo que están haciendo en el Paradisus Fuerteventura, estoy seguro de que tendrán un gran futuro profesional", confía el hotelero.