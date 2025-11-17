Educación deja en manos del inspector la solución al conflicto en el IES Josep Maria Llompart

La conselleria de Educación deja en manos del inspector el análisis del conflicto interno que sufre el instituto Josep Maria Llompart, en Palma, y la solución a esta complicada situación. Así lo ha asegurado esta mañana a este periódico el conseller Antoni Vera, que ha asegurado que su departamento ha mostrado su absoluta confianza al inspector educativo, que ya ha iniciado un expediente sobre el conflicto detectado entre el equipo directivo del instituto, encabezado por el director Jaume Salvà i Lara, un nutrido grupo de profesores. Estos docentes han denunciado episodios de intimidación, decisiones arbitrarias y humillaciones públicas contra los que cuestionaban las decisiones de la directiva.

Este conflicto, del que inicialmente no tenía constancia el conseller Vera, afloró la pasada semana, ante las acusaciones de un grupo de profesores, que acusaba al director del instituto de ocultar los resultados de un informe sobre riesgos psicosociales, elaborado el curso pasado sobre la plantilla, que no se había dado a conocer hasta ahora.

El miércoles de la semana pasada se celebró en el instituto público un claustro extraordinario. En esta reunión, con la presencia de los profesores, el director Salvà, que ha anunciado que el año que viene no optará a la reelección, presentó el resultado de una encuesta realizada por el equipo directivo, que considera que este estudio refleja mucho mejor la situación interna del instituto que la que realizó el departamento de prevención de riesgos laborales que fue elaborada el pasado curso. El director explicó un resumen de los datos de este informe, pero planteó su propia encuesta, sosteniendo que era mucho más actual y realista para realizar un diagnóstico de la situación interna del profesorado. En el claustro estuvo presente el inspector Xisco Gálmez, que tuvo que aguantar la dura crítica que le dedicó el director del IES Josep Maria Llompart por su actuación ante esta conflicto interno. El inspector no respondió a este provocación, pero tampoco señaló si la encuesta que proponía el director, para evaluar el estado de malestar de la plantilla de profesores, era o no adecuada, y si tenía más valor que el estudio realizado por el departamento de riesgos laborales.

Pero al margen del silencio público que mostró en el claustro extraordinario, según han confirmado fuentes de la Conselleria, el inspector está intentando aclarar la razón por la que el director no facilitó a la plantilla el resultado de la encuesta.

IES Josep Maria Llompart de Palma / GUILLEM BOSCH

Lo cierto es que hasta la pasada semana este conflicto del nutrido grupo de profesores solo se conocía en a nivel interno, porque la Conselleria no había recibido ninguna queja a nivel oficial, según ha señalado Antoni Vera.

De momento, Educación no se plantea el cese inmediato del equipo directivo, ni aunque se le considere el responsable del conflicto interno que se produce en estos momentos en la plantilla del instituto. Cambiar de director a estas alturas del curso supondría un grave problema de organización, que la Conselleria prefiere evitar, aunque no esté conforme con las decisiones que esté adoptando el equipo directivo. El anuncio de que Jaume Salvà no optará el próximo curso a renovar su plaza de director supone un alivio para la propia Conselleria, que realizará el proceso interno necesario para nombrar a un nuevo equipo directivo, que se haga cargo del instituto a partir del próximo curso. Mientras tanto, los responsables de la Conselleria estarán pendientes de los pasos que está dando el inspector educativo y de las propuestas que plantee. En cualquier caso, esta tramitación interna se está realizando siguiendo criterios técnicos y se confía que el inspector pueda averiguar el motivo real por el que la plantilla de profesores no tuvo un conocimiento inmediato del informe de riesgos laborales.