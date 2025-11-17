Educación contratará a más psicólogos para los centros educativos de Son Gotleu

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha presidido esta mañana la reunión de la llamada comisión del plan educativo de la barriada de Son Gotleu. El encuentro se ha realizado en el instituto Josep Sureda i Blanes, pero además de este centro, también se ha analizado la situación de los otros colegios de esta problemática barriada de la ciudad. A esta reunión han acudido representantes de diferentes entidades, incluido el Ayuntamiento de Palma, y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. También han intervenido las dos inspectoras educativas de la Conselleria para analizar en profundidad la problemática de convivencia que sufre Son Gotleu.

Antoni Vera detalló que se trata de un barrio muy vulnerable, por sus especiales características y el objetivo principal de su departamento es proteger a los alumnos y a su entorno más próximo.

Durante la reunión se han planteado las necesidades más urgentes que precisan los centros educativos de Son Gotleu. El conseller ha anunciado que a partir del próximo curso se ampliará la presencia de más psicólogo sanitarios en los centros donde se imparta educación secundaria. El objetivo principal de este refuerzo es atacar el abandono escolar, que tanto preocupa a los responsables educativos.

Vera ha solicitado a los representantes de la Policía que refuercen la seguridad de la zona y que la calle donde se sitúa este instituto de Palma sea de un único sentido, para mejorar la circulación. También ha pedido al Ayuntamiento de Palma que el personal de Emaya realice una limpieza diaria en las calles de los institutos, para evitar que los niños presencien determinadas escenas muy desagradables. “Queremos que los accesos a los centros educativos sean espacios seguros”, señaló el titular de la Conselleria.

En la reunió también se trató los problemas de convivencia que se producen a diario en la barriada de Son Gotleu. Vera indicó que el objetivo de Conselleria es garantizar entornos educativos seguros, dentro y fuera de los centros educativos. Y por ello se ha decidido abrir los patios de los centros fuera del horario lectivo, a la vez que se impulsarán actividades de verano y de ocio extraescolar para los jóvenes.

A pesar de la problemática de convivencia que sufre esta barriada, el conseller detalló que los niveles de fracaso escolar, ni absentismo, son mayores en Son Gotleu que en otros centros educativos de la ciudad de Palma.