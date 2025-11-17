El Consell de Mallorca homenajeará a las víctimas de violencia machista y reunirá a profesionales que "cuidan mujeres"

El Consell de Mallorca, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), homenajeará a las 41 mujeres que, desde que hay registros, han sido asesinadas por violencia machista en Mallorca. El presidente insular, Llorenç Galmés, y el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, han presentado este lunes la programación del Consell para este 25N.

El acto, han explicado, constará de una ceremonia en la que se leerán los nombres de las víctimas, se guardará un minuto de silencio y se hará una ofrenda floral. Además del homenaje en Raixa, el próximo 18 de noviembre (18.00 horas) tendrá lugar en el CaixaForum de Palma la mesa redonda 'Dones i homes que cuiden de dones'.

El foro, ha informado el Consell en un comunicado, reunirá a profesionales que trabajan diariamente en el acompañamiento, la protección y la defensa de mujeres víctimas de violencia machista. Participarán el magistrado de la Audiencia Provincial de Palma Carlos Izquierdo; el agente de la Guardia Civil Óscar Sánchez; la vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares, Carmen López; y la jurista del Servicio 24 horas del IbDona Brisa M. Monterroso. El encuentro ofrecerá una mirada interdisciplinaria sobre la prevención, la intervención y la coordinación institucional con el objetivo de reconocer "la labor indispensable de los profesionales que cuidan de las mujeres".

De forma paralela, el Consell ha puesto a disposición de los municipios más de un centenar de actividades culturales, talleres y propuestas de sensibilización dirigidas a todos los segmentos de la población para promover la igualdad, fomentar la concienciación social y reforzar la prevención. La institución, en el acto celebrado la mañana de este lunes, ha colgado una banderola en la fachada de La Misericòrdia y ha leído un manifiesto bajo el lema 'Alza la voz ante la violencia contra las mujeres'.

Galmés ha tenido unas palabras de recuerdo para las 41 mujeres asesinadas por violencia machista en Mallorca, cuyas vidas fueron "truncadas injustamente y antes de tiempo" y dejaron "sin consuelo a sus hijos y a sus familias". Aunque esta es "la cara más cruel de la violencia contra las mujeres", ha subrayado el presidente insular, no es la única manifestación de esta lacra social.

Galmés ha considerado que la violencia machista física, psicológica, sexual o vicaria son "una realidad que no podemos permitir" y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la prevención, la detección y la atención integral a las víctimas.

El manifiesto, leído por la directora insular de Familias, Ana Ferriol, ha recordado que el lema de este año "es más que una consigna, es una convicción y un compromiso firme de toda la sociedad". El texto subraya que "no podemos permitir ningún paso atrás en la lucha contra una realidad vergonzante y dolorosa que atenta contra los derechos humanos y contra la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres" y ponen en valor la aprobación del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Sin embargo, también advierte de la necesidad de continuar avanzando y reivindicando el aumento de efectivos policiales especializados, la formación obligatoria para toda la judicatura y los profesionales implicados, la creación de órganos judiciales específicos en violencia de género, la ampliación de los criterios de valoración de riesgo para la concesión de órdenes de protección y la mejora del funcionamiento de todos los servicios destinados a la atención y protección de las víctimas.

Más presupuesto

Galmés ha destacado que el presupuesto destinado a la dirección insular de Familias se ha visto incrementado en un 32% en lo que va de legislatura, tiempo durante el cual se han puesto en marcha "nuevos servicios pioneros en todas las islas para ayudar y dar apoyo a las víctimas".

Para 2026, el programa de Familias, Igualdad y Diversidad aumentará un 13,8% hasta los 3,2 millones de euros, con un refuerzo destacado del programa 'No i punt!' que permitirá prácticamente duplicar hasta 120 el número de puntos de prevención presentes en fiestas y eventos municipales.

Asimismo, se mantendrá en 6,3 millones de euros las inversiones destinadas a la red de servicios de atención a la violencia machista --como Casa Violeta o Aurora--, con dos nuevos servicios puestos en marcha esta legislatura, Camí Violeta y Centro Libertas.

También se mantendrán los 23.000 euros destinados al alquiler de pisos de acogida y se incorporarán 100.000 euros para mejoras de equipamiento en el Casal Ariadna, que acoge a las mujeres y a sus hijos.

La partida destinada a subvenciones alcanzará los 345.000 euros, con una línea de ayudas para entidades que trabajan con mujeres en situación de prostitución, especialmente en la Part Forana.

Jormadas sobre violencia sexual

Cerca de 100 profesionales del ámbito social, sanitario y educativo participan en la jornada 'La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual' organizada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Social (IMAS) y el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut). El objetivo de la iniciativa es analizar las repercusiones sociales de la violencia sexual y reflexionar sobre cómo la respuesta de la sociedad, las instituciones y de los profesionales contribuye a la recuperación de las víctimas de violencia sexual.

Según ha señalado el Consell de Mallorca, durante la jornada se han expuesto enfoques y modelos que transforman la manera de abordar la violencia sexual. En concreto, la criminóloga y trabajadora social del equipo de asesoramiento técnico penal Comarcas de Barcelona, Estefania Molina, y la técnico del IBDona Susana Ortega, han presentado el concepto de daño social y su importancia en los procesos de recuperación.

Por otro lado, la coordinadora de la Estrategia Barnahaus del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Pilar Aranda i Lara, y la pediatra Gloria Estopiña han hablado sobre el modelo Barnahus, que integra la intervención de todas las administraciones en el trabajo con la infancia y la adolescencia. Además, la coordinadora autonómica de Salud y Género del Govern, Regina Muntaner, ha abordado la respuesta sanitaria ante los episodios de violencia sexual y los esfuerzos formativos de los profesionales para mejorar la detección y la atención.

Durante la inauguración, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha señalado que la violencia sexual "no afecta solo a quién la sufre; implica también a toda la sociedad". "Tenemos la responsabilidad de garantizar acompañamiento, protección y reparación", ha defendido, a la vez que ha remarcado que las víctimas "necesitan entornos seguros que no revictimicen, profesionales formados y una comunidad que no mire hacia otro lado".

Sánchez ha puesto también el acento en la importancia de abordar el daño social, a menudo poco visibilizado. "Hablamos de la ruptura de vínculos, de la alteración de las relaciones familiares y sociales, de la pérdida de autonomía, del aislamiento o incluso de la exclusión", ha expuesto.

Con todo, el conseller insular ha resaltado el valor del trabajo conjunto que demuestra que cuando las instituciones colaboran se pueden ofrecer "respuestas más sensibles, completas y efectivas".

La jornada continúa esta tarde, cuando se reflexionarà sobre el papel de los medios de comunicación, cómo se traslada la información, qué mensajes se transmiten sobre víctimas y agresores y cómo esto condiciona la percepción social y, por lo tanto, la experiencia de las personas que han sufrido violencia sexual.