El Consell de Mallorca habilitará varias plazas en Son Tous para acoger a menores migrantes

El Consell de Mallorca ha confirmado que habilitará varias plazas para acoger a niños y adolescentes migrantes no acompañados el antiguo cuartel de Son Tous. El vicepresidente segundo de la institución insular, Pedro Bestard, ha celebrado este lunes la decisión que ha atribuido a su partido.

Bestard ha remarcado que los menores serán instalados en en Son Tous "sin lujos, sin comodidades y sin privilegios" con el objetivo de "disuadir a los inmigrantes ilegales" de viajar hasta las islas.

El dirigente de Vox ha remarcado que esta medida ha sido "condición indispensable" para aprobar los presupuestos del Consell de Mallorca, institución que gobierna en coalición con el PP.

"Somos el único partido que ha mantenido un discurso firme contra la inmigración ilegal desde el principio. España no necesita más inmigración ilegal y a quien llegue violando nuestras fronteras, hay que darle billete de vuelta", ha sostenido.

Bestard ha criticado al Gobierno central por su gestión fronteriza y ha asegurado que el Consell tiene la obligación de combatir el "efecto llamada".