El concurso '11F: yo también quiero ser científica' celebra su sexta edición con el foco puesto en la alimentación

El concurso '11F: yo también quiero ser científica' celebra su sexta edición para promover vocaciones científicas entre las niñas y adolescentes y, este año, busca dar especial visibilidad a las mujeres científicas que trabajan en el mundo de la alimentación.

El certamen, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), lo impulsa la Secretaría Autonómica de Desarrollo Educativo, a través del CEP IBSteam, con la colaboración del IBDona y la Plataforma 11F Balears.

El objetivo, según ha subrayado la Conselleria de Educación y Universidades, es fomentar las vocaciones científicas entre las niñas y adolescentes y poner en valor la contribución de las mujeres a la ciencia, ofreciendo nuevos referentes para las generaciones más jóvenes.

Este año se dará especial visibilidad a investigadoras, tecnólogas y profesionales que, desde la ciencia, la nutrición, la biotecnología o la seguridad alimentaria, contribuyen a mejorar la salud, la sostenibilidad y el bienestar de las personas.

Con esta temática, se pretende reconocer su labor y despertar vocaciones científicas en campos esenciales para el futuro de la sociedad.

Fecha límite

Los centros educativos pueden participar como grupo clase completo o en pequeños grupos, según la modalidad elegida y la categoría de los participantes.

La fecha límite para presentar los trabajos es el 18 de enero de 2026, y los premios se entregarán el mismo 11 de febrero, durante un acto conmemorativo que se podrá seguir en directo a través de la web de IBSteam.

Desde la Conselleria han resaltado que, con seis ediciones celebradas, el concurso se consolida como "una cita de referencia" en el calendario educativo de las Islas, reforzando el compromiso del sistema educativo con la igualdad de oportunidades y la visibilidad de las mujeres en la ciencia.