El centro de salud del Polígono de Levante amplía el número de consultas

El centro de salud Emilio Darder, en el Polígono de Levante,en Palma, ha mejorado sus instalaciones, con la creación de ocho nuevas consultas, tanto para atención médica, como para visitas con enfermería. Esta reformada instalación, que ha supuesto un coste de 350 mil euros, ha sido visitada esta mañana por la consellera Manuela García, que ha reiterado la apuesta por mejorar las infraestructuras sanitarias, en respuesta a las necesidades que tenga la población.

Con esta reforma este conocido centro de salud dobla el número de espacios que están destinados a consulta de pacientes. Esta mejora se sitúa en la primera planta y la obra ha sido coordinada por la gerencia de Atención Primaria de Mallorca. El proyecto se ha ejecutado en un plazo de un año y medio. No se ha realizado ninguna ampliación del espacio, sino que se ha mejorado el ya existente, pero doblando el número de consultas que ya existían previamente. Ello permite, entre otras cosas, una mejor comunicación entre los médicos y las enfermeras. La ampliación beneficia los más de 21 mil usuarios con los que cuenta este centro de salud del Polígono de Levante.

Además de las consultas, las mejoras también afectan al espacio que dedica el centro a la atención psiquiátrica. Asimismo, se han remodelado los vestuarios del personal sanitario y los aseos públicos que están ubicados en la planta principal del centro de salud. Las zonas de descanso, los falsos techos y la iluminación también se han mejorado.

La consellera ha destacado que con esta obra se ha conseguido un doble objetivo, como es mejorar la atención a los pacientes y al mismo tiempo también mejorar la situación de los profesionales sanitarios del centro de salud. Manuela García explicó que su departamento atiende las reclamaciones que se realizan para mejorar, en función de sus necesidades, estos espacios de atención sanitaria.

Sobre la unidad de salud mental del centro la consellera explicó que “cuando llegamos había un déficit de profesionales, pero ahora hemos conseguido cubrir todas las necesidades”. La unidad de salud mental está cubiertaen estos momentos por tres psiquiatras, tres psicólogos clínicos, dos enfermeras y un trabajador social.

La consellera, junto al equipo sanitario del centro de salud del Polígono de Levante / J.F.M.

Explicó también la consellera que este centro de salud, por el número de usuarios que atiende, tiene un alto nivel de demanda y que siempre se atiende a todas las personas que lo precisan. La consellera recordó que los centros de salud, a diferencia de los hospitales, no cuentan con las listas de espera, salvo casos muy puntuales, ya que se atienden a todas las urgencias y a los pacientes que precisan ser vistos por el médico ante un determinado problema. “Hay que desmitificar que los centros de salud tienen listas de espera, porque no existen”.