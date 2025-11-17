El catálogo de Biodibal incorpora 71 nuevas especies de babosas de mar que habitan en aguas de Baleares

El catálogo de Biodibal, un proyecto para impulsar la conservación de la biodiversidad insular, ha incorporado en el anuario de 2024 un total de 71 nuevas especies de opistobranquios, un grupo de moluscos marinos que incluye nudibranquios, también conocidos como babosas de mar, y especies afines.

Según ha informado la Universitat de les Illes Balears (UIB), este anuario es el cuarto volumen de la colección Monografías Biodibal centrado nuevamente en los opistobranquios. La publicación se ha hecho en el marco del proyecto, que tiene el apoyo de Redeia.

La iniciativa combina ciencia, conservación y participación ciudadana y ha permitido recopilar 1.116 observaciones de 122 especies diferentes, 71 de las cuales no figuraban en la edición anterior.

Asimismo, el anuario ha contado con la colaboración del centro de buceo Scuba Mallorca y de una red de buceadores locales apasionados por este grupo de moluscos.

La UIB ha explicado que los opistobranquios son organismos especialmente sensibles a los cambios ambientales, lo que los convierte en excelentes indicadores del estado de salud de los ecosistemas marinos.

El estudio ha recogido datos en 52 localidades de 16 municipios de Mallorca, Menorca e Ibiza, incluyendo zonas marinas protegidas como sa Dragonera, el Cap de Formentor o al reserva de la Isla del Toro.

El anuario cuenta con una relación de observaciones documentadas de cada especie, así como el catálogo con una ficha detallada de cada una de ellas.

Según el investigador principal del proyecto y uno de los editores del anuario, Samuel Pinya, la iniciativa "no solo contribuye al conocimiento científico, sino que también fomenta la implicación ciudadana en la conservación marina".

En este sentido, ha subrayado que la participación de los fotógrafos submarinos y voluntarios ha sido clave para ampliar el catálogo de especies y mejorar la cobertura territorial.

La edición de este año rinde homenaje al naturalista, buceador y colaborador del anuario, Joan Pereyra Tur, que falleció este año. Su contribución al conocimiento de los opistobranquios en Ibiza fue única y sin precedentes en Baleares, han destacado.

Acutalmente ya se está trabajando en la edición de 2025 del anuario, que cuenta nuevamente con la participación de buceadores y clubes de buceo.