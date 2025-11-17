Así será la nueva planta de salidas del aeropuerto de Palma: Bares con terraza, conexión con llegadas y zona única para los filtros de seguridad

Los ciudadanos que acudan al aeropuerto de Palma estos días advertirán que las obras se han trasladado a la planta de salidas y que, por eso mismo, hay zonas cubiertas con paneles mientras se realizan los trabajos.

En el centro de la terminal han empezado las tareas para unir salidas y llegadas con un módulo de conexión que contará con escaleras mecánicas, ascensores y unas escaleras convencionales. Al mismo tiempo, se eliminarán las escaleras mecánicas que conectaban esta segunda planta con la cuarta, donde antes se ubicaban los controles de seguridad.

De forma paralela, se producirá una reordenación de los bares y cafeterías, así como de las oficinas de venta de pasajes y atención al cliente de las compañías aéreas. Los locales de restauración pasarán al frente, junto a la zona exterior, con lo que ganarán una zona de terrazas al aire libre. Y las oficinas de las aerolíneas se situarán en el centro, frente a los módulos de facturación de equipajes, dejando más espacio libre entre ellas.

Las oficinas de las aerolíneas serán reubicadas en el centro de llegadas / Manu Mielniezuk

Por otra parte, la ampliación del edificio terminal permitirá ganar una séptima zona de facturación de equipajes en esta planta. Y las tres zonas ya terminadas de los nuevos filtros de seguridad, estrenadas en noviembre de 2024 y pasando progresivamente de 18 a 48 filtros, se convertirán en un espacio único. La planta de salidas instalará, además, en un extremo, el filtro de seguridad especial para personas con movilidad reducida, y en el extremo opuesto, el filtro para equipajes especiales.

También se están renovando en este momento todos los baños, instalados junto a los mencionados controles de seguridad. Y está previsto, igualmente, que los pasajeros de los vuelos interislas puedan estrenar también su conexión definitiva con su módulo de embarque, el B. Todos estos cambios entrarán en funcionamiento progresivamente antes de la temporada de verano, al mismo tiempo que se habilita la antigua terraza de la cuarta planta y se integra en el área comercial de la zona restringida.

«Llevamos en obras desde finales de 2022 y las terminaremos, salvo algún detalle que pueda quedar, a finales del año que viene. Y en todo este tiempo, en ningún momento se ha reducido la operatividad del aeropuerto», subraya Tomás Melgar, director de Son Sant Joan, que reconoce que se han producido incidentes durante este tiempo y los atribuye a la dificultad de compatibilizar las obras y mantener la actividad del aeródromo.

Melgar responde a las recientes críticas sobre las largas distancias que todavía tiene que recorrer el pasajero en el nuevo aeropuerto: «Son Sant Joan sigue siendo una instalación grande pero, a la vez, es la que gestiona más pasajeros de España en una única terminal», recuerda. Y añade que, en el caso del módulo D, «sí se han reducido significativamente las distancias», puntualiza.

Sobre el incidente del dron del 20 de octubre, que obligó a interrumpir los aterrizajes, defiende que se resolvió bien. «Se interrumpieron los aterrizajes durante 35 minutos aplicando el protocolo de seguridad, sobre el que no puedo decir nada más porque es confidencial, pero se actuó con eficacia»., considera.

Y respecto al recorte de Ryanair en toda España, detalló que Palma «solo ha perdido las conexiones con Santiago y Las Palmas, que también operan otras aerolíneas». Y que la de bajo coste «sigue copando entre el 24 % y el 25 % de todos los vuelos».