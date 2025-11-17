Apagar fuegos con humor: Sonrisa Médica y la Asociación Contra el Cáncer se unen para concienciar sobre los riesgos del tabaco

«¡Que nadie fume, sobre todo en los hospitales, que voy a salir con un extintor por toda Palma a apagar fuegos!». Con esta broma, y en una rueda de prensa hilarante, en la que el payaso Aspirino se dedicó a diluir la seriedad habitual del acto, se presentó la nueva alianza entre la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Sonrisa Médica. Ambas entidades se unen en una campaña de sensibilización con vídeos en redes sociales para promover el cumplimiento de la normativa antitabaco en los espacios públicos. Los vídeos comienzan a difundirse hoy, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, que se celebra este lunes 17 de noviembre.

«El cáncer de pulmón es terrible y la mejor prevención pasa por evitar el consumo de tabaco. Sonrisa Médica nos ayuda a hacer llegar el mensaje de forma directa», explicó el presidente de la Junta de Baleares de la AECC, José Reyes, quien aprovechó para alabar el trabajo de los payasos dentro de los hospitales: «Hacen un trabajo precioso. Cada vez que llevo a mi hijo pequeño a sacarse sangre, sin ellos no sé cómo lo lograríamos».

La campaña se compone de varios vídeos protagonizados por los payasos y payasas de Sonrisa Médica y por el voluntariado de la AECC. A través de humor, cercanía y reflexión, se pretende evidenciar los riesgos del tabaco y de sus nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos y los vaper.

«Estos vídeos recuerdan la importancia de evitar el uso del tabaco, especialmente en espacios públicos compartidos. Van dirigidos a niños, personas fumadoras y no fumadoras y, en general, buscan desincentivar el consumo», añadió Reyes. También recordó que los efectos nocivos del tabaco «pueden aparecer entre 15 y 20 años después, igual que ocurre con la radiación solar y el cáncer de piel».

El subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del IB-Salut, Gabriel Rojo, quiso agradecer el trabajo de los payasos en los centros sanitarios: «Su labor de humanización es fundamental, y poder contar con este acuerdo de colaboración es muy positivo».

Por su parte, el presidente de Sonrisa Médica, Guillermo García, agradeció a la administración su apoyo y valoró la alianza con la AECC: «Gracias a esta colaboración surgen iniciativas como esta, que ponen en valor la importancia de transmitir mensajes capaces de concienciar a la población sobre hábitos de vida saludables».

Fumar para socializar, fumar para ligar o fumar “para hacerse el chulo”. Sea cual sea el motivo, piénseselo dos veces: puede que en cualquier momento le aparezca un payaso armado con un extintor dispuesto a liberarle de esa trampa disfrazada de calma que es la nicotina.

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón ya es el tercer tumor más diagnosticado en Baleares tanto entre los hombres (tras el de próstata y colon y recto) como entre las mujeres (tras el de mama y colon y recto). Es importante destacar que sigue incrementándose el número de casos de estos tumores entre las mujeres con respecto a los años anteriores, y que se consolida como el tercer tumor con más incidencia entre las féminas en 2025.

El cáncer de pulmón continúa siendo uno de los más frecuentemente diagnosticados a nivel mundial. En España se estima que el número de casos para este 2025 sea de 34.506, y que más de un 30% de ellos se diagnosticarán en mujeres, según las cifras que maneja la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

A pesar de la amplia evidencia sobre el papel del tabaco como factor de riesgo para el cáncer, todavía en torno al 20% de la población española fuma a diario, según datos recogidos en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de vida de 2022 en España del Instituto Nacional de Estadística (INE), todavía el 14,9% de las mujeres y 20,2% de los hombres fuman a diario.

Según los últimos datos oficiales disponibles correspondientes al año 2023, en Baleares fallecieron 545 personas por cáncer de pulmón, de las que 359 eran hombres y 186 mujeres. Esta cifra de defunciones experimenta un preocupante incremento del 7,3% frente al ejercicio de 2022 en el que en este archipiélago fallecieron 508 personas, 366 hombres y 142 mujeres. En el caso de los fallecimientos de mujeres por esta causa, el dato es aún más preocupante porque la cifra de óbitos ha crecido un 30,9%, al pasar de las 142 defunciones registradas en 2022 a las 186 de 2023, cuarenta y cuatro fallecimientos más.