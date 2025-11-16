Récord de buzos voluntarios en la sexta limpieza del fondo marino de Club de Mar-Mallorca
La labor de 34 buzos y de más de 30 voluntarios en tierra, permitió la retirada de más de 4.000 kilos de residuos, entre objetos caídos al mar y materiales arrastrados por la corriente
Esta iniciativa, impulsada por el departamento de calidad y medioambiente de Club de Mar-Mallorca, tiene como fin prevenir la contaminación y proteger el ecosistema marino
Un operativo de voluntarios formado por 34 buceadores y más de 30 personas en tierra participaron el pasado domingo 16 de noviembre en la VI Jornada de Limpieza del Fondo Marino de Club de Mar-Mallorca.
La jornada, que se desarrolló a lo largo de toda la mañana en las instalaciones del club, concretamente en los pantalanes 30, 40, 50, 51 y 52, se saldó con la retirada de más de 4.000 kilos de objetos caídos al mar o arrastrados por la corriente. Botellas de vidrio, neumáticos, hierros, patinetes, baterías, lonas, bicicletas, cepillos, entre otros, fueron retirados por los buzos con la ayuda de los voluntarios de tierra.
Pedro Barceló, director de seguridad de Club de Mar-Mallorca, agradeció la participación de los más de sesenta voluntarios: “Este año hemos batido récord de buzos voluntarios. Desde el club queremos agradecer la implicación de todos los voluntarios. Sin ellos y sin los colaboradores esta acción no sería posible; el mérito es completamente suyo”.
Tras el trabajo de los buzos y voluntarios, los residuos fueron clasificados para ser posteriormente depositados en el punto verde del club. La jornada finalizó con el disfrute por parte de todos los participantes de una paella.
Esta actividad se enmarca dentro de las acciones medioambientales que el club lleva a cabo desde su departamento de Calidad y Medioambiente con el fin de preservar y respetar el entorno y los recursos naturales.
La VI Jornada de limpieza de fondos de Club de Mar-Mallorca ha contado con la colaboración de la Societat Espeleològica Balear y Exploreextrem, que han aportado la ayuda de más de 40 personas. Asimismo, han participado Tiberi Catering, Escuela del Mar, SSP Underwater, Isurus, Coronet, Tech Dive, Safamar, Asociación Protemar Aventure y Almas Marinas.
