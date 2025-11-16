Asistencia
Reconocen al IMAS por dos proyectos sobre atención social
El 32 Congreso Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reconoció ayer dos proyectos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) sobre el fomento de la calidad y la innovación en la atención a las personas y para proteger a los menores con conductas adictivas.
La inclusión de estos proyectos en el programa del congreso, celebrado en Madrid, supone un reconocimiento por su «calidad, innovación y representatividad dentro del sector», según explicó el Consell de Mallorca en un comunicado. Las iniciativas seleccionadas fueron el Banco de Buenas Prácticas, puesto en marcha para fomentar la calidad y la innovación en la atención a las personas, y el Protocolo de Infancia y Conductas Adictivas, que refuerza la protección de los menores que presentan adicciones o conductas de riesgo.
