Empresas ofrecen elevadas comisiones para obtener pisos y alquilar las habitaciones en Mallorca

El boom que se está dando en el alquiler de habitaciones ha llevado a algunas empresas a ofrecer fuertes comisiones a los agentes inmobiliarios que les faciliten pisos que luego éstas puedan subarrendar, consiguiendo así importantes beneficios. En concreto, se especifica la disposición a abonar una «doble comisión» por facilitar estas operaciones, o lo que es lo mismo, a recompensar con una cantidad económica equivalente al alquiler de dos meses a los agentes inmobiliarios que les consigan esos inmuebles.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Miguel Artieda, confirma que estas propuestas están siendo recibidas por el colectivo que representa, y aunque especifica que no son ilegales, sí subraya que desde este organismo colegial se «repudian» estas prácticas, especialmente en un contexto con los graves problemas de acceso a una residencia existentes en Mallorca, al igual que en el conjunto del archipiélago.

Empresas especializadas

Algunas de las propuestas que están recibiendo los API destacan que los remitentes son empresas dedicadas al alquiler de una vivienda completa para luego ellas subarrendarla por habitaciones, un mercado que está aumentando con fuerza en las islas por el creciente número de personas que no puede pagar el precio mensual de todo el inmueble, pero muy especialmente porque este tipo de contratos no están bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y consecuentemente el inquilino no goza de la protección prevista en esa normativa en el caso de ser vulnerable.

José Miguel Artieda, presidente de los API de las islas / B. Ramón

En alguna de esas propuestas se especifica la predisposición a pagar por parte de la empresa varios años por adelantado e incluso a realizar reformas en el inmueble si fuera necesario, haciéndose cargo de la vivienda de forma que «el propietario no tiene que preocuparse absolutamente de nada».

Se apunta en las ofertas remitidas a los API que lo que estas empresas buscan son «propiedades con un mínimo de dos habitaciones en toda la isla», dado que lo que se pretende es realquilar cada dependencia individualmente, y en algún caso se subraya que «cerramos el trato en la misma visita».

La recompensa

Como recompensa, se indica que «si llegamos a buen fin te llevas doble comisión, así de sencillo», es decir, el mediador se lleva el equivalente a dos meses de alquiler.

José Miguel Artieda asegura que aunque se trata de operaciones legales, los agentes de la propiedad inmobiliaria se niegan a participar en este tipo de prácticas al considerar que no son aceptables frente al grave problema de la vivienda que se vive en Mallorca.

Pese a ello, desde el sector se reconoce el auge que está teniendo la comercialización de habitaciones en lugar de hacerlo del inmueble completo, señalando que así no solo se eleva la rentabilidad, sino que además se esquiva la protección al inquilino que ofrece la LAU.

Incluso se pone de relieve que hay propietarios que están transformando zonas comunes del inmueble, como el salón, para convertirlos en dormitorios, limitando los espacios compartidos al baño y la cocina.

Esta práctica se ha detectado incluso en los barrios más degradados, al conseguir así que la suma de lo que se consigue por cada dormitorio alcance un beneficio similar al de un piso que se encuentre en una ubicación de primer nivel. Desde la asociación de consumidores Consubal se ha lamentado que las personas económicamente más vulnerables son las que en muchas ocasiones tienen que recurrir a este tipo de ofertas.