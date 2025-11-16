L’Aferrada 2025 se consolida como el encuentro de referencia para la creación digital en catalán en Baleares

L’Aferrada 2025 ha cerrado este fin de semana su tercera edición con el aforo completo y con la sensación compartida de que la reunión se ha convertido ya en el punto de encuentro imprescindible para el sector de la creación de contenido digital en catalán en las islas. A lo largo del sábado 15 y domingo 16 de noviembre, creadores, profesionales, plataformas e instituciones han llenado los espacios de Palma en unas jornadas que han combinado formación, conexión, debate y visibilización de talento.

Sábado: ponencias estratégicas y conexión con la industria

La primera jornada ha contado con las intervenciones de Jordi Urbea (Ogilvy España), Àngels Bardina (Colegio del Marketing y la Comunicación de Cataluña y Diputación de Barcelona) y Ari Vigueras (consultora y formadora especializada en IA), que han abordado temas clave como el marketing de influencers, el papel de los creadores como aliados del sector público y las oportunidades que abre la inteligencia artificial para la gestión de marcas personales y proyectos digitales.

Durante la mañana, los participantes también han podido contactar directamente con representantes de distintas plataformas y productoras, entre ellos 3Cat, Mediapro Studio-Catalunya, CaixaForum+, IB3 y Catalunya Ràdio, facilitando la creación de sinergias y oportunidades profesionales.

Según Laia Carrera, directora de L’Aferrada, “esta edición ha confirmado que el sector quiere espacios de conexión reales con la industria. L’Aferrada se ha convertido en un puente para que creadores emergentes y profesionales puedan encontrar un futuro viable en catalán en el mundo digital”.

Domingo: el talento creador, en el centro del escenario

La segunda jornada ha estado dedicada íntegramente a los creadores y al debate sobre el estado de la creación de contenido en catalán.

El Metapodcast de L’Aferrada, conducido por Joan Farrés con la colaboración de EVA (3Cat), ha reunido a creadores de contenido de todos los territorios de habla catalana para compartir experiencias, retos y visiones de futuro.

El encuentro ha culminado con un espacio dedicado a los creadores de las Islas Baleares, dinamizado por Neus Gil y Aina Segura (Anam Fent), que ha puesto de manifiesto la fuerza y la vitalidad del talento local.

Un espacio imprescindible para hacer crecer el catalán en el mundo digital

Según la vicepresidenta de la OCB, Lena Serra, “L’Aferrada se ha convertido en una pieza clave para crear red, compartir conocimiento e impulsar la profesionalización. Cada año se suman más voces y más proyectos, y eso demuestra que el catalán tiene mucho futuro en el ámbito digital”.

Por su parte, el director general de Política Lingüística en los Ámbitos Tecnológico y Audiovisual de la Generalitat de Catalunya, Roger Serra, ha afirmado que “los creadores de contenido en catalán son un activo muy importante porque a través de las redes sociales llegan a públicos muy relevantes”.

“Desde la Generalitat trabajamos para ayudarles a crecer y a desarrollar proyectos más ambiciosos a través de las Becas Propulsión y también apoyando iniciativas como los Premios Crit, la Llista y L’Aferrada”, ha añadido.

A lo largo del fin de semana también se ha presentado la última actualización de datos sobre creación digital en catalán, a cargo de Sergi Céspedes (Accent Obert), y se ha celebrado un espacio de debate intergeneracional conducido por Mariola Dinarès y Àngel Aguiló, que ha dado visibilidad a los creadores que empezaron en la era de los blogs y que hoy siguen activos en TikTok, Instagram y otras plataformas.