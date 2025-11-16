Jordi Rosselló, del grupo Roxa, recibe la Medalla de Oro del Colegio de Economistas de Balears

El presidente del Grupo Roxa, Jordi Rosselló Ramón, fue reconocido con la Medalla de Oro a la Trayectoria Empresarial, máxima distinción otorgada por el Colegio de Economistas de las Islas Balears, en una ceremonia celebrada este viernes en el Hotel Gran Meliá Victoria de Palma.

Según informaron los organizadores ayer en un comunicado, la Junta Gestora del Colegio, reunida el 3 de julio, acordó por unanimidad conceder este reconocimiento a Jordi Rosselló Ramón en atención a una trayectoria empresarial consolidada, marcada por el liderazgo, el compromiso, la excelencia y la diversificación inteligente de los negocios.

También valoró especialmente su contribución al desarrollo económico y social de Balears, su apuesta por la sostenibilidad y su capacidad para adaptarse a los desafíos de un entorno cambiante.

Rosselló destacó el viernes que recibía el premio «con agradecimiento, pero también con humildad». «Detrás de cualquier proyecto empresarial sólido hay muchas personas comprometidas, mucho trabajo en equipo y un largo camino de adaptación constante. Esa ha sido siempre nuestra forma de entender la empresa», añadió.