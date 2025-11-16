El frenazo turístico en Ibiza abre interrogantes para Mallorca: casi 8.000 turistas menos cada día durante esta temporada en la isla pitiusa

El Consell de Ibiza calcula que durante la actual temporada turística, desde abril a agosto, ha habido una media diaria de entre 7.000 y 8.000 turistas menos, según confirma Mariano Juan, vicepresidente de la institución y conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo. Esta última materia de la que es titular es, a su juicio, la causa de ese agudo descenso. En otras circunstancias, tanto políticos como empresarios lamentarían esa pérdida de visitantes, pero en este caso no. El propio presidente de la institución lo explicaba en la pasada feria turística de Londres: «Los datos [del Instituto Balear de Estadística, Ibestat] apuntan a que la lucha contra el intrusismo está dando los resultados que esperábamos: muchos turistas que hasta ahora elegían la oferta ilegal han pasado a la oferta hotelera regulada». Otra razón, según dijo, es que otros muchos apostaron por venir los meses de temporada baja en vez de en agosto.

¿Y de dónde extrae ese dato el Consell? De dos fuentes. Una de ellas es el indicador de Presión Humana (IPH) que publica el Ibestat. El último IPH fue el de agosto y se publicó justo durante la World Travel Market. Y fue tan extraordinario que Vicent Marí lo fue comentando, eufórico y alegre, con quien se encontraba en el estand de Eivissa en la feria: de media, hubo 18.769 personas menos a diario durante ese mes en Eivissa en comparación con el mismo periodo de 2024. Si en agosto de 2024 la media diaria se situó en 316.076 humanos, la de este 2025 fue de 297.307, un 5,9% menos. La de Formentera también llamó la atención, pero por lo contrario: aumentó un 3,7%.

Caída acelerada

La temporada comenzó, según los datos del Ibestat, con un mes de abril en el que el IPH fue de 236.691 personas, 3.341 más a diario que en el mismo mes de 2024 (+ 1,6%).

Pero desde entonces todos los registros mensuales fueron negativos: bajó un 2,2% en mayo (-5.689); un 1,8% en junio (-5.005), y un 4,4% en julio (-13.652). Y de ahí, explica Mariano Juan, resulta la cifra de 7.948 turistas menos de media diaria durante el periodo de temporada comprendido entre abril y agosto. El titular de la cartera de Lucha contra el Intrusismo señala que ese descenso del IPH comienza después de que el Consell llegase a un acuerdo con el portal de alquiler de viviendas turísticas más importante, Airbnb, y este empezara a retirar en abril los anuncios de alquileres ilegales que denunciaba el Consell.

Inicialmente, «sorprendió» en esta institución que el IPH de abril no recogiera los primeros descensos, sino un incremento de presión humana. Pero bastó esperar a mayo para comprobar que el trabajo realizado por el departamento de Lucha contra el Intrusismo, dirigido por Enrique Gómez Bastida, daba sus frutos e, incluso, «se aceleraba» poco a poco hasta la cifra récord de agosto, cerca de 19.000 personas menos. En otras circunstancias, esa caída nada desdeñable del volumen de turistas habría inquietado a políticos y empresarios, pero otros datos avalaban que semejante cantidad no afectaba a las ocupaciones hoteleras, que, bien al contrario, habían experimentado crecimientos moderados.

Para Mariano Juan, no hay duda alguna de que el IPH refleja el número de turistas que han dejado de venir a la isla tras barrer los anuncios de la oferta ilegal de plataformas como Airbnb: «Blanco y en botella», señala. Lo tiene claro por varios motivos. Uno de ellos es que el índice de presión humana en el resto de Balears «se ha mantenido o ha aumentado. En cambio, la única isla en la que baja es en Eivissa. Con lo cual, hay que buscar el factor diferencial». Que es la lucha contra el intrusismo en la isla, aplaudida como ejemplo en diversos foros turísticos, como Exceltur: «Además, el número de residentes ha aumentado y el turista que pernocta en alojamientos legales ha crecido. La bajada tiene que venir de algún lado».

La segunda fuente

Y aquí entra en liza la otra fuente de datos que permite a la institución insular aseverar que esos 18.769 individuos menos que hubo en agosto son producto de la lucha contra el intrusismo: el Sistema d’intel·ligència Turística d’Eivissa (SIT Eivissa), cuya conclusión es que hubo durante la temporada comprendida entre abril y agosto en torno a 7.000 personas menos a diario, una cifra muy similar a la que se extrae del Ibestat.

La metodología del SIT Eivissa «se basa en contar los móviles que hay en la isla». Disponen incluso de los datos de la nacionalidad de los ciudadanos que portan esos aparatos. Hasta saben cuánto tiempo permanecen en Eivissa. A esos números «descuentan los residentes». La cifra resultante la comparan «con los datos de ocupación hotelera, no los que ofrece la Federación Hotelera o AVAT, sino los de las reservas hechas con tarjeta de crédito a través de Neobooking». Como resultado, este año obtuvieron «la misma tendencia, exactamente lo mismo» que reflejan los datos del Ibestat: «Que la media del IPH durante la temporada sale, más o menos, entre 7.000 y 8.000 personas menos cada día». Una media al alza gracias a la caída «muy fuerte» registrada en agosto.

¿Y no puede haber una explicación demográfica, por ejemplo producida por un descenso súbito de habitantes que hayan decidido emigrar? No, dice tajante Juan: «Hay 3.000 habitantes más de derecho en la isla respecto al año pasado». Y el descenso en el IPH, subraya, «se acelera y coincide con la retirada de los anuncios» de ofertas ilegales, mientras que en Mallorca y Menorca, «que no han retirado anuncios hasta octubre, su IPH ha seguido tirando al alza o manteniéndose». Son, insiste, «indicios que nos dicen que aquí ha habido un factor diferencial, que aquí ha pasado algo. No hay otra explicación posible».