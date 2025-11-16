Elecciones en Ecuador: los residentes en Baleares acuden a votar preocupados por la violencia y el narcotráfico

"La gente sale huyendo de Ecuador porque hay muchas balaceras y crímenes", se lamenta Míriam de la Cruz mientras espera en la cola a que llegue su turno para votar. Este domingo el Casal del Barri s'Escorxador se transformaba en colegio electoral para acoger una votación de su país, la tercera del año tras las elecciones presidenciales ganadas por Daniel Noboa. En una de las salas votan los hombres, en otra las mujeres. En total son más de 7.300 ciudadanos ecuatorianos residentes en Baleares los que pueden ejercer su derecho al voto para responder a tres preguntas en referéndum: si permiten bases militares extranjeras, si se elimina la financiación estatal a los partidos políticos y si reducen el número de parlamentarios. "La última consulta popular es si se debe abrir una nueva Asamblea Constituyente", explica el cónsul de Ecuador en Baleares, Julio César Lalama Galán.

Durante todo el día un goteo de ecuatorianos se han ido acercando a votar a Escorxador. / MANU MIELNIEZUK

La jornada electoral arrancaba a las nueve de la mañana, hasta las 19 horas con un ritmo "pausado", según los propios organizadores. De acuerdo con anteriores votaciones Lalama confiaba en que se alcanzase una participación del más del 50 % de los residentes con derecho a voto. "No es obligatorio votar", explicaba si bien cada vez incrementan más los registrados en una comunidad numerosa en el archipiélago, con más de 21.000 ecuatorianos según el Instituto Nacional de Estadística, cifra a la que el cónsul añade 4.000 más con lo que rondarían unos 25.000 ecuatorianos, situándose en el cuarto puesto entre las nacionalidades con mayor representación.

El cónsul Lalama calcula que la comunidad ecuatoriana en las islas asciende a 25.000 personas, la cuarta con mayor representación

"El país está muy malo. Quieren cambiar la constitución de 2008. Sigue la delincuencia y con los jueces corruptos no se puede hacer nada. Cambiando la constitución espero que sí se pueda actuar", explica Ana Díaz, quien reside en Mallorca desde hace ya "veinticinco años".

Los ecuatorianos tenían que pronunciarse sobre cuatro cuestiones en las urnas. / MANU MIELNIEZUK

Cuando se interpela a esta comunidad sus representantes van repitiendo una misma preocupación. "Hay mucha delincuencia. Me preocupa la inseguridad y el narcotráfico. Ya no se puede ni ir a tomar algo a una terraza por si te asaltan o te agreden", dice Maira Villacís. Sus hermanos y su sobrina siguen viviendo en Ecuador, pero ella hace ya tres años que no va lo visita, "la última vez tuve que ir por mi madre. Me da pena por mi familia", reconoce.

Muerto en una balacera

Con Maira conversaba Ángela Tomalá, quien insiste en que esta votación es "muy importante para apoyar al presidente Noboa y poder avanzar. He vivido con un familiar la tragedia del narcotráfico, me da un coraje...". Se refiere a su primo que murió con 25 años en una balacera. "Tienes que pagar lo que se llama la vacuna, una extorsión, para que no te ataquen". El hermano "camarógrafo" de Ángela que sigue en Ecuador se quiere marchar, "cuando sale a grabar va con chaleco antibalas".

Otra ecuatoriana se une a la conversación, y se declara seguidora del expresidente Rafael Correa; es muy crítica con la política neoliberal. "Nuestra constitución es garantista y protege a las comunidades plurinacionales, como a los indígenas, además a la naturaleza. Hay mucha desinformación y quieren abolirla y quitar derechos como el de la educación y la sanidad gratuitas". "Noboa es un siervo de Donald Trump y quiere poner bases militares para atacar a Colombia y Venezuela. ¡Quieren poner una base hasta en las Islas Galápagos!", denuncia escandalizada. Se lamenta de la corrupción entre jueces y fiscales. "Estamos abandonados, hay represión contra los pueblos indígenas y siendo un país petrolero lo pagamos a precio de país exportador".