Comercio
Propietarios de tiendas de ropa de Mallorca proponen avanzar el cierre a las 19 horas en invierno
La reducción del horario de apertura afectaría del 20 de enero al 1 de marzo por el descenso de la clientela al caer la tarde
Un grupo de empresarios busca un pacto para que el comercio tradicional inicie las rebajas el 7 de enero y el 6 de julio al margen de lo que hagan los grandes
Un grupo de empresarios dedicados al comercio de moda en Palma han llegado a un acuerdo para promover que las tiendas tradicionales cierren sus puertas a las 19 horas entre el 20 de enero y el 1 de marzo, al considerar que a partir de esa hora las principales calles se vacían, y fijar como fechas de inicio de las rebajas de 2026 el 7 de enero en el caso de las de invierno, y el 6 de julio en las estivales, al margen de lo que puedan hacer las grandes superficies y las franquicias, según ha señalado el presidente de la asociación de Jaume II, Pedro Mesquida.
Ambas propuestas serán trasladadas a la principal patronal del ramo, Afedeco, con la pretensión de que las difunda entre el conjunto del sector.
Avanzar el cierre
En el caso del avance sobre el horario tradicional de cierre (a las 20 horas en la mayoría de los casos), Mesquida recuerda que esa medida ya se aplicó durante el pasado invierno en Jaume II con carácter pionero.
La explicación es que entre las 5 y las 6 de la tarde de las semanas con menor consumo del año, como son las comprendidas entre finales de enero y a lo largo de febrero, las principales calles comerciales comienzan a vaciarse de viandantes, con la correspondiente caída en la facturación. De este modo, lo que se busca es racionalizar los costes avanzando una hora el cierre de los comercios.
Fechas de rebajas
Ese mismo grupo de establecimientos de moda de Palma ha acordado iniciar las rebajas del próximo año el 7 de enero y el 6 de julio.
En el caso del 7 de enero, se coincide con la estrategia que vienen manteniendo muchas de las grandes superficies, es decir, esperar a superar la festividad de Reyes para aplicar los descuentos, pero hay que recordar que numerosas tiendas han optado en ejercicios anteriores por reducir sus precios a partir del día 2 de ese mes.
Por contra, la propuesta para que las rebajas estivales se inicien en el pequeño comercio el 6 de julio del próximo año sí supone permitir que los grandes se avancen, dado que durante los últimos años estos han iniciado esta campaña durante la última semana de junio.
La tesis de los promotores de esta iniciativa es que no tiene sentido rebajar precios y margen de beneficio cuando el verano acaba de iniciarse, de ahí que se quiera esperar al menos hasta los primeros días de julio para ofrecer los descuentos.
Donde no existe una propuesta única es en relación con el Black Friday de este año, ya que aunque hay establecimientos que están anunciando que no reducirán sus precios ningún día o solo el viernes (28 de noviembre), otros extenderán las ofertas a tres o cuatro jornadas.
La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, valora que se abran debates en torno a estos temas, pero recuerda que es una decisión que debe de tomar cada establecimiento al tratarse de cuestiones que están liberalizadas.
