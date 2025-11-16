Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”

Por su tienda han pasado miles de turistas y también residentes. De mirada amable y sin perder la sonrisa, Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa ‘Isabel’ tras más de medio siglo en la primera línea de s’Arenal. “Hace 52 años que estoy aquí. Los primeros años fueron muy buenos, venía mucha gente extranjera y también residentes, ahora todo se ha desbaratado con el turismo de borrachera”, asegura la mujer, que ha visto cómo ha ido cambiando el perfil de turista en s’Arenal con el paso del tiempo.

Mujer emprendedora, con seis hijos y nueve nietos, siempre ha tenido claras las ideas desde muy joven. “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio. Me casé con 20 años y en seguida monté mi primer negocio. Primero estuve en Cala Millor y luego ya, en s’Arenal. Aquí la temporada era mucho más larga. Venían a la tienda propietarios extranjeros que pasaban largas temporadas en la isla, en invierno”, recuerda.

Antònia Santandreu, de 82 años, dentro de su comercio en s'Arenal. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Antònia Santandreu, originaria de Manacor, se estableció con su familia en s’Arenal en 1974. “Primero, el comercio era un souvenir y también vendíamos ropa de niño. En esa época teníamos clientes ingleses y alemanes y, en invierno, franceses. Muy pronto aprendí los números en alemán y francés para poder cobrar”, detalla con una amplia sonrisa.

“A principios de los años 90 hubo un incendio y se quemó todo el género. No se pudo salvar nada. Ese día hubo tres incendios en la zona, tenemos la sospecha de que fue intencionado. Fue una época dura, muy dura. El seguro cubrió los daños, tuve que ir al banco e hice la reforma en el local. Entonces, empezamos como boutique, vendiendo ropa de mujer y ropa de deporte”, rememora.

La tienda ‘Isabel’ resurgió de las cenizas ofreciendo también prendas de alta costura. “Tenía clientas extranjeras, pero también mallorquinas. Venían mujeres de Palma y me decían que tenía unas marcas muy buenas que no las encontraban allí”, señala Santandreu.

“Llegué a tener cuatro tiendas, todas en primera línea de s’Arenal hace 30 años”, subraya, en referencia a la etapa de más esplendor. “El día del Corpus era uno de los mejores del año. Venían turistas, vecinos y residentes a comprar”, apunta.

Personal de confianza

Antònia explica las claves para sacar adelante un negocio y también a su gran familia: “Trabajar mucho y tener muy buen personal. Yo cogía muchos aviones para ir a las ferias a Alemania, Madrid, Barcelona, Canarias... Llegué a tener seis dependientas, ahora tengo tres, una de ellas muy especial para mí. Antes venían los representantes aquí y yo compraba el género y, después, todo cambió y era yo la que tenía que viajar”.

Entre las anécdotas que ha vivido, recuerda el 23-F, día del intento de golpe de Estado, en 1981: “Estaba en la tienda con dos de mis hijos, que eran muy pequeños. Lo escuché por la radio y vino mi marido y me dijo ‘cierra, cierra y vamos para casa’”.

Después de 52 años al frente del negocio, Antònia baja la persiana. La tienda cerrará sus puertas el próximo 30 de noviembre. “Ahora me retiro, creo que ya he tenido suficiente. Soy muy deportista, camino mucho y me apuntaré a pilates y a natación”, admite en tono jovial.

“Por un lado, tengo un sentimiento de tristeza porque la tienda acaba. Estoy muy contenta del personal que he tenido. Pero, por otro lado, también tengo la satisfacción de empezar una nueva etapa. Si volviera a nacer, haría exactamente lo mismo. Y, si fuera rica, me compraría un caballo”, agrega riendo mientras confiesa su pasión por la equitación.

La tienda 'Isabel' en primera línea de s'Arenal cierra sus puertas a final de mes. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Maruja, una de sus fieles clientas, entra en el establecimiento. “Me gusta todo lo que tienen. Son un encanto todas. El trato y la ropa que tienen aquí es lo mejor. Me puedo probar todo lo que quiera y de aquí no te vas hasta que no encuentres tu prenda ideal. Soy clienta desde hace 17 años. Las voy a echar mucho de menos a partir de ahora”, admite apenada, mientras mira a Antònia.

Hoy a las once de la mañana, su familia, amigos, clientes, trabajadoras y vecinos le rinden un pequeño homenaje con una fiesta abierta a todos con buñuelos y chocolate en la tienda. Una dulce despedida para el comercio ‘Isabel’.