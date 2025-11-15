Ibiza
Vecinos frenan una okupación en una localidad de Baleares tras un tenso enfrentamiento
Una vecina explica cómo lograron echar a quienes trataban de okupar un local en los Apartamentos Mistral
Guillermo Sáez
"Hacemos comunidad. Somos un grupo. Hemos salido todos a parar la okupación", comenta una de las vecinas que el pasado jueves colaboró a frenar la okupación de un local en las zonas comunes de los Apartamentos Mistral. "Empezaron a grabar y comenzamos a bajar todos", continúa la mujer, que destaca que algunos de los residentes en el edificio bajaron con sus perros, aunque en las imágenes conseguidas por Diario de Ibiza únicamente se ve uno. "Fue un show, no lo redujeron, pero casi", continúa el relato la vecina de los apartamentos, en el número 28 de la calle Carles Roman Ferrer.
Según relatan, la noche del miércoles al jueves, al menos dos personas saltaron la valla, rompieron la cerradura y metieron dentro del local un colchón y algunas pertenencias personales. No fue hasta la mañana del jueves cuando los residentes detectaron lo que estaba ocurriendo y alertaron al dueño del local, un señor mayor de unos 80 años que no vive ahí. El hombre, que tiene problemas de salud, se acercó hasta el lugar y, aprovechando que los okupas no se encontraban ahí en ese momento, sacó los objetos que habían metido en el local y cambió la cerradura. Además, relatan los vecinos, colocó cuatro candados en la verja exterior que protege la entrada.
Todo esto no intimidó a los okupas, que volvieron al local sobre las cuatro de la tarde con una enorme cizalla con la que cortaron todos los candados. Lo hicieron a la vista de los vecinos, que les increpaban desde las ventanas mientras esperaban a que llegara la Policía Local, a la que habían avisado. Algunos chillaban desde sus casas mientras otros bajaban decididos a plantar cara a los okupas para que no volvieran a okupar el local.
Un okupa detenido amenaza con volver
Con éxito, ya que poco después llegaron los agentes y se llevaron detenido a uno de los okupas, de origen marroquí, que fue puesto a disposición de la Policía Nacional de la comisaría de Ibiza. El otro consiguió escapar.
Una de las vecinas asegura que, antes de marcharse, el detenido amenazó con que volvería a intentar entrar por la noche en el local, en el que el propietario, tras contactar con una empresa de sistemas de seguridad, instaló en ese mismo momento una alarma.
