Pacientes denuncian la "falta de atención" a las 16.000 personas con trastorno límite de la personalidad en Baleares

El hospital de Son Espases acogió el pasado martes la II Jornada Balear del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), organizada por la Asociación Balear TLP, presidida por el psicólogo sanitario Sergio Expósito. El encuentro reunió a profesionales, familiares y personas afectadas con un objetivo común: reclamar más recursos y un plan específico en Baleares para atender a este trastorno mental grave, que afecta, según las estimaciones más conservadoras de la asociación, a unas 16.000 personas en las islas.

La II Jornada Balear del Trastorno Límite de la Personalidad en Son Espases. / DM

El TLP se caracteriza por una gran inestabilidad emocional, impulsividad, dificultades en la autorregulación, sentimientos profundos de vacío, autolesiones y conflictos relacionales graves. Según la asociación, se trata de una discapacidad psicosocial y un trastorno mental grave que, sin embargo, "no recibe la atención que merece por parte de las administraciones", lo que deja a las familias "solas frente al sufrimiento".

La jornada contó con especialistas nacionales e internacionales, como Diego Figuera, exdirector del Centro de Día Ponzano del Hospital Clínico de Madrid, o Joan Vegué, director de TLP Barcelona y exresponsable de Salud Mental de Cataluña, que presentó el modelo catalán de atención, "con más de veinte años de ventaja sobre Baleares", según destacó la organización.

También participaron Jakob Sheunemann, del Hospital Universitario de Hamburgo, que explicó la terapia metacognitiva B-MCT, y la doctora Azucena García Palacios, catedrática de la Universidad Jaume I, que presentó el programa STEPPS, con resultados eficaces en distintas comunidades autónomas.

La II Jornada Balear del Trastorno Límite de la Personalidad en Son Espases contó con la participación de médicos, sanitarios, familiares y pacientes afectados. / DM

En la jornada, la fiscal Rosario Pérez Guillot, delegada de Discapacidad y Mayores, abordó el nuevo marco legal de apoyo a las personas con discapacidad, mientras que varios ponentes compartieron experiencias sobre la atención al TLP en contextos especialmente vulnerables, como el ámbito penitenciario o la inserción laboral.

Entre las conclusiones, la Asociación Balear TLP insistió en la necesidad de formar de manera específica al personal de salud mental en el abordaje de este trastorno y en crear recursos de respiro para familias, viviendas supervisadas y programas de rehabilitación psicosocial. Subrayan que, pese a la falta de medios, existen tratamientos con eficacia probada y que "las personas con TLP pueden recuperarse si reciben la atención adecuada".

"El problema no es solo clínico, sino estructural", resume la organización, que advierte del "desierto asistencial" en Baleares, donde apenas existen recursos específicos más allá del programa de Son Espases, cuya capacidad califican de "muy limitada".