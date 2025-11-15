Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar

El pasado febrero titulábamos, con nuestro arrojo acostumbrado, «De Richard Branson a Kim Fournais, cambio de guardia en Banyalbufar». Pues bien, la transición de terratenientes se ha consumado, una vez que el segundo de los citados se acaba de comprar otro quince por ciento de la superficie del municipio a través de la finca de montaña de s’Arboçar. Olivares y algarrobos se concentran en 2,3 millones de metros cuadrados, la possessió de los Marqueses de Campofranco había conocido un rosario de dueños multinacionales, colombianos incluidos, antes de desembocar en el danés que ya puede presumir de ser el mayor propietario del municipio.

El propio Fournais nos ha trasladado la compraventa, desde la austeridad luterana que caracteriza a los daneses:

-Puedo confirmar que he adquirido s’Arboçar.

La acumulación obliga a una recapitulación patrimonial. Fournais, que fundó el muy innovador Saxo Bank y pilota personalmente el avión en que vuela de Copenhague a Son Sant Joan, empezó instalándose en la finca de es Rafal. Adquirió notoriedad al comprarle al propio Branson la joya de Son Valentí con propósitos hosteleros, recuerde dónde lo leyó antes. A diferencia del creador de Virgin y mago de Tubular Bells, el danés fascinado por Banyalbufar porque «aquí no caben excesos, no se puede construir más» se introdujo en el núcleo urbano con la adquisición del Hotel Sa Coma, el mayor del municipio. En la imagen que hoy nos ilustra, posa en el establecimiento en restauración. Siempre con su amigo británico en perspectiva, porque «La Residencia no tiene vistas al mar, comparada con esta maravilla de Banyalbufar».

Fournais es la duodécima fortuna de Dinamarca, con setecientos millones de euros y antes de cumplir los sesenta años, a diferencia de los milmillonarios octogenarios de la isla. El pasado enero mantuvimos un intercambio que me atrevo a calificar de histórico con el nuevo senyor de Banyalbufar:

-¿Está abierto a nuevas compras en el municipio que le ha atrapado?

-Nunca digas nunca jamás, pero ahora mismo tengo bastante por digerir.

Y en menos de un año, metaboliza una de las masas forestales más espectaculares de Mallorca, por una cantidad que forzosamente se mide en millones de euros. Fournais está en proceso de reconstruir la legendaria y majestuosa finca de Planícia, suerte que la matriz fue adquirida con fondos públicos. Al mezclar a billonarios ingleses, daneses y mallorquines, surge un enigma inaplazable. Bien está venderle un apartamento infecto en segunda línea de la Platja de Palma a un suecoalemán por un millón de euros, equivalente a colocarles abalorios y espejuelos, porque se merecen la estafa. Ahora bien, qué pueblo digno de tal nombre se desprende de sus tesoros más preciosos, enumerados en esta página.

Responderemos con una parábola. Cuando la familia Jaume puso en venta Raixa, la emblemática (siempre he deseado escribir esta palabra) finca del cardenal Despuig fue visitada por las familias de mayor ringorrango de Mallorca. Este es el comentario de una de las primeras damas tras el recorrido de inspección:

-Está todo muy viejo.

Mallorca se ha quedado anticuada, para quienes precisamente han acelerado su envejecimiento con una sobreexplotación que en el caso de seres humanos se identificaría con el esclavismo. Así que hablaremos con cierto respeto de quienes se enamoran de parajes improductivos de Mallorca, y levantan hoteles de dimensiones modestas. Les adjuntamos, también gratuitamente, la opinión del mejor hotelero mallorquín sobre Son Bunyola. Nadie se atrevería hoy a descartar que la joya de la corona de Branson acabe en manos de Fournais, precisamente porque lo negó al preguntarle. Pues bien, dice desafiante el campeón mundial del turismo de masas:

-¿Son Bunyola, un hotel de 27 habitaciones? Con menos de doscientas no vale la pena ni ponerse.

Y así sucesivamente, saltemos de los enmascarados a las mascarillas. En un homenaje a la UCO, que ha salido un poco escaldada del juicio a Álvaro García Ortiz, gracias a la intervención de una abogada del Estado a la que hubiera contratado de inmediato Juan March Ordinas, también nosotros tenemos WhatsApps ilustrativos de la gravedad del escándalo. Vayamos con el veredicto de una pluma autorizada del propio PSOE balear, ante nuestro titular «Anticorrupción acusará de tráfico de influencias a Koldo en Canarias y Balears»:

-Doña Patricia (Gómez), tal y como vaticiné, acabará enredada en los juzgados porque, entre otras cosas, sus agarraderas no son como las de su jefa Armengol.

-Alguien tiene que pagar los platos rotos.

-Patricia tiene muchos números, pobre, y lo peor es que no creo ni que se lo espere. Ya oigo a Francina, «tu no et preocupis».

-Y la dejará caer sin pestañear.

-No lo dudes.

Reflexión dominical: «La regla elemental del turismo es que no se note».