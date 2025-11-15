La inteligencia artificial para detectar el dolor en personas con parálisis cerebral centra una jornada en Son Espases

Detectar el dolor en personas que no pueden expresarlo es posible. La inteligencia artificial empieza a abrir una nueva vía para entender el sufrimiento físico de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades severas. "Muchas conviven con dolor todos los días, pero no pueden comunicarlo. El dolor deja de cumplir su función biológica cuando nadie puede saber que existe", explica el investigador de la UIB Álvaro Sabater, asesor científico de la Fundación Aspace Baleares.

Sabater será uno de los ponentes de la II Jornada Internacional SEDAN, que se celebra hoy en el hospital Son Espases, organizada por Aspace. La cita reunirá a profesionales sanitarios, investigadores y familias para compartir los últimos avances sobre sensaciones, emociones y dolor en personas con alteraciones del neurodesarrollo. La asistencia es gratuita, con inscripción previa, y también se podrá seguir online.

Álvaro Sabater es investigador y profesor en la UIB. / DM

El investigador destaca que una de las líneas más prometedoras es precisamente la aplicación de tecnología avanzada. "Vamos a hablar del uso de inteligencia artificial para diagnosticar el dolor en personas que no lo pueden expresar", resume. Este tipo de herramientas analizan patrones fisiológicos, gestuales o conductuales que a simple vista pueden pasar desapercibidos. "El objetivo es ayudar a identificar el dolor para que pueda tratarse a tiempo", apunta.

No será la única novedad. Entre los ponentes figuran especialistas internacionales como el profesor japonés Fusao Kato, experto mundial en neurociencia del dolor. "Nos ofrecerá una visión completamente nueva sobre cómo funciona el dolor en el cerebro y cómo puede actuar como mecanismo de protección", detalla Sabater.

También se abordarán otras líneas emergentes, como la estimulación cerebral aplicada a personas con alteraciones del neurodesarrollo, la neuroplasticidad, o cómo procesan las emociones y las sensaciones corporales colectivos como las personas con autismo o parálisis cerebral.

Además de investigadores, habrá clínicos y profesionales del ámbito social para ofrecer una mirada completa. "La idea es que los científicos sepan qué hacen los clínicos, que los clínicos conozcan qué hacemos los investigadores, y que las familias puedan entenderlo todo en un lenguaje accesible", explica Sabater. Entre los ponentes confirmados hay profesionales de prestigio, como la neuropediatra Esther Córdoba o la doctora Inmaculada Riquelme.

La jornada incluirá un concurso de pósteres científicos abierto a profesionales de los sectores sanitario, educativo y social, con un premio de 200 euros al mejor trabajo. Aspace ha solicitado además que la actividad cuente con créditos de formación continuada para los profesionales asistentes.

Sabater insiste en que abrir espacios como este es esencial para avanzar: "Las personas con alteraciones del neurodesarrollo viven con realidades sensoriales y emocionales muy complejas. Necesitamos jornadas como esta para integrar la ciencia, la clínica y la experiencia de las familias con el objetivo de mejorar su bienestar".