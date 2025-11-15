El Govern solo ha sido capaz de gastar en nueve meses uno de cada diez euros de la ecotasa

El Govern balear solo ha sido capaz de gastar uno de cada diez euros obtenido a través del Impuesto al Turismo Sostenible (popularmente conocido como ecotasa) durante los nueve primeros meses de este año, con Conselleries en las que ese grado de ejecución no llega ni al 1%, según ha reconocido el propio Ejecutivo autonómico en una respuesta parlamentaria a pregunta formulada por el diputado del PSIB Llorenç Pou, que califica la situación de «auténtica parálisis» y denuncia un «problema de gestión generalizada» en el seno del Gabinete de Marga Prohens.

En los presupuestos de 2025 se habían incluido casi 73,2 millones de euros procedentes del citado impuesto turístico (ITS), pero desde el Govern se reconoce que el grado de ejecución de estas partidas se ha limitado durante los nueve primeros meses del año a 8,6 millones, lo que equivale a que solo se ha hecho uso del 11,7% del dinero disponible. O lo que es lo mismo, a falta de solo tres meses para acabar el año, prácticamente nueve de cada diez euros de la ‘ecotasa’ todavía no se habían utilizado.

Pero la ejecución de esta recaudación a través del impuesto turístico resulta especialmente llamativa si se analiza Conselleria por Conselleria, ya que seis de ellas tenían asignadas partidas presupuestarias vinculadas a ese dinero obtenido de la mano de las estancias turísticas, y solo una presenta un buen nivel en el empleo de esos fondos.

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar / B. Ramón

Conselleria a Conselleria

La situación más destacable es precisamente la relacionada con una apuesta personal de Marga Prohens, con la creación de la conselleria del Mar y Ciclo del Agua en la que puso al frente a Juan Manuel Lafuente, con competencias sobre recursos hídricos, litoral y puertos, entre otros. Este departamento tiene para este año un presupuesto disponible de 39,7 millones de euros procedentes de la ecotasa, la cantidad más importante de todo el Govern al suponer más de la mitad del total, y a fecha de 1 de octubre de este año no había ejecutado ni un euro. Este hecho lleva a Llorenç Pou a acusar al actual Govern de «dedicarse a hacer anuncios pero es muy mal gestor».

Resulta igualmente llamativo que una Conselleria como la de Empresa, Autónomos y Energía liderada por Alejandro Sáenz de San Pedro, disponiendo de 10,4 millones de euros obtenidos a través del ITS, solo haya sido capaz de ejecutar 65.633, o lo que es lo mismo, el 0,6% de la cantidad asignada.

En este caso, hay que tener en cuenta que su Dirección General de Autónomos, un colectivo del que el Ejecutivo del PP ha hecho gala de dar una gran importancia, tiene asignados tres millones de euros, de los que no ha gastado ni uno en nueve meses. La de Energía, a la que corresponden 7,4 millones, solo ha ejecutado 65.633.

Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa, Autónomos y Energía / B. Ramón

Si se analizan los peores porcentajes de ejecución de los fondos procedentes de la ecotasa, el tercer lugar lo ocupa la Vicepresidencia Primera y conselleria de Economía y Hacienda de Antoni Costa, con solo un 2,6%. Sin embargo, hay que matizar que la cantidad asignada a este departamento es mínima, con solo 320.000 euros para el presente ejercicio.

Muy poco ha sido capaz de gastar también la segunda Conselleria con más fondos de la ecotasa asignados, como es la de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Joan Simonet. De los 14 millones de euros que le han correspondido para este año, solo ha ejecutado un 9,3%.

Los dos mejores

Frente a estos datos, solo hay un departamento del Govern que presenta un buen grado de ejecución y otro que, pese a ser también apreciablemente bajo, al menos se queda claramente por encima de la media.

Esta última situación es la que presenta la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes de Jaume Bauzá. De los 1,6 millones que tiene asignados, durante los nueve primeros meses del año ha gastado el 43,7%.

Antoni Vera, conseller de Educación / G. Bosch

La única que aprueba claramente y alcanza un grado de ejecución óptimo es la de Educación y Universidades que tiene al frente a Antoni Vera. De los 6,9 millones de euros del ITS que le han correspondido, durante los nueve primeros meses del año ha sido capaz de ejecutar el 95,1%, un hecho que se le reconoce desde el propio PSIB.

Pese a esta última excepción, desde el grupo socialista se pone de relieve que la información facilitada por el Govern a su pregunta parlamentaria aparece desglosada en 13 direcciones generales, y en 11 de ellas el nivel de ejecución a día 1 de octubre queda por debajo del 10%, lo que refleja que se está ante un problema de gestión generalizada en el Ejecutivo autonómico.

Pou recuerda que el Gabinete de Prohens eliminó la posibilidad, incorporada por el Govern de Francina Armengol, de que la recaudación de la ecotasa pudiera destinarse a la edificación de vivienda pública.