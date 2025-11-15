Cortes de tráfico y desvío de autobuses de la EMT este domingo por la celebración de la carrera solidaria Nou Passeig Marítim

Con motivo de la celebración de la I Cursa Solidària Autoritat Portuària de Balears 2025, este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo diversos cortes de tráfico en el Passeig Marítim.

A las 6.00 horas se cerrará el tramo comprendido entre la avenida Argentina y Monsenyor Palmer, en el carril interior del Passeig Marítim. A las 09.00 horas se procederá al cierre total del Passeig Marítim en ambos sentidos entre la avenida Argentina y la rotonda de Porto Pi.

A partir de las 14.00 horas se reabrirá la circulación en ambos sentidos entre Monsenyor Palmer y la rotonda de Porto Pi, así como el carril que discurre junto al mar entre Monsenyor Palmer y la avenida Argentina.

Finalmente, a las 15.30 horas quedará abierto el tramo comprendido entre la avenida Argentina y Monsenyor Palmer correspondiente al carril interior.

Desvíos EMT

Por su parte, la EMT desviará desde las 06:30 horas hasta las 15:30 horas aproximadamente las líneas L1 Portopí–Sindicat y L30 Marivent–Palau de Congressos, que circularán por la calle Joan Miró en ambos sentidos al no poder acceder al Passeig Marítim.

Durante este periodo quedarán anuladas las paradas 8, 9, 1986, 10, 11, 12, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 33.

La EMT recomienda a los usuarios consultar la información actualizada en la web, la aplicación móvil y las paradas afectadas.