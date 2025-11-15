Día Mundial Sin Alcohol: los jóvenes de Baleares beben menos, pero sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida

La Conselleria de Salud ha resaltado los riesgos que comporta el consumo de alcohol en la salud mental, con motivo del Día Mundial Sin Alcohol.

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida entre la población balear y el 64,5% de los estudiantes de enseñanza Secundaria de Baleares ha consumido alcohol en los últimos 12 meses, según se recoge en la última encuesta Estudes 2025.

Descenso en el consumo entre jóvenes

En una nota de prensa, la Conselleria ha subrayado que en este sondeo se refleja una "disminución generalizada" en la ingesta de alcohol respecto a la encuesta de hace dos años.

De hecho, representa una reducción de 8,4 puntos, ya que recogía un porcentaje del 72,9%, aunque cabe recordar que la venta de alcohol a menores está prohibida por ley.

Un 31% de los estudiantes encuestados en Baleares se ha emborrachado en los últimos 12 meses —un 37,3% en el ámbito estatal— y un 34,2% —40,1%— en el caso de las estudiantes.

Impacto del alcohol en el cerebro y la salud mental

El alcohol es un tipo de droga que afecta al cerebro y puede causar adicción. Su uso se ha extendido socialmente a lo largo de la historia, pero beber alcohol puede causar muchos problemas de salud y es "muy costoso para el individuo y la sociedad".

El alcohol causa un impacto profundo y negativo en la salud mental.

Tiene efecto directo en los daños cerebrales y el deterioro en la salud mental y, aunque en un principio puede generar euforia y desinhibición, es un claro depresor del sistema nervioso central, lo que puede provocar tristeza, ansiedad, irritabilidad y agresividad, entre otros síntomas.

El consumo de alcohol está relacionado con un peor pronóstico y evolución de los problemas de salud mental y puede aumentar la impulsividad y la inestabilidad emocional. A la larga, dificulta la resolución del problema original y la empeora.

El consumo continuado puede producir, a medio y largo plazo, problemas de dependencia. Está relacionado con insomnio, intranquilidad y conductas inadecuadas, que llegan a menudo a la agresividad.

Riesgo de suicidio y grupos vulnerables

Además, puede aumentar los sentimientos de tristeza y desesperanza, por lo que es uno de los factores de riesgo más importantes para la conducta suicida. Hay estudios que demuestran mayor riesgo de suicidio cuando los jóvenes consumen alcohol.

Cabe recordar que se desaconseja cualquier consumo, especialmente en los grupos más vulnerables al consumo de sustancias, como son menores de edad, embarazadas, durante la lactancia, si se cuida a menores, si se realizan actividades profesionales de precisión, si se conduce, se tienen problemas de salud, se toman medicamentos o se realizan actividades de riesgo.

Iniciativas formativas

La Dirección General de Salud Mental, a través del Plan de Adicciones de Baleares (Padib), ha organizado el webinar 'El alcohol, un problema de salud pública', una ponencia a cargo de Joan Colom, exdirector del centro colaborador de la OMS en Cataluña y, hasta hace poco, subdirector general de adicciones, VIH, ITS y hepatitis víricas del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.