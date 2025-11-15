Activan la alerta amarilla en el sureste de Mallorca por lluvias y tormentas para este domingo
Las recomendaciones del 112 pasarían por adoptar medidas para impedir la entrada de agua a través de puertas y ventanas, no dejar en el exterior muebles u objetos que pueda arrastrar el agua y quedarse en zonas altas de las casas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Emergencias han activado la alerta amarilla en el sur y el este de Mallorca y las Pitiusas por lluvias y tormentas localmente fuertes que se podrían producir a lo largo de este domingo.
Activación del Plan Meteobal
De esta manera, queda activado el índice de gravedad 0 del Plan Meteobal por lluvias y tormentas, por lo que el 112 de Baleares ha pedido precaución en las próximas horas, que se sigan los consejos de las autoridades y llamar al 112 en caso de sufrir una emergencia, según ha indicado en su cuenta de la red social X.
Recomendaciones del 112
Estos consejos pasarían por adoptar medidas para impedir la entrada de agua a través de puertas y ventanas, no dejar en el exterior muebles u objetos que pueda arrastrar el agua, quedarse en zonas altas de las casas y no bajar a zonas inundables como garajes o sótanos y, en caso de inundación del inmueble, apagar el interruptor general.
Si la lluvia empieza a caer mientras se está conduciendo se recomienda reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por las vías principales.
Duración de la alerta
La Aemet por su parte mantendrá activa la alerta desde las 07.00 hasta las 14.00 horas en Formentera, Ibiza y Mallorca, donde además de las precipitaciones se esperan rachas de viento fuerte.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega