Aprueban 22 millones para revertir las congelaciones salariales del IB-Salut
El incremento del crédito financiará el gasto que corresponde pagar al personal del Servei de Salut
El Consell de Govern aprobó ayer un suplemento de crédito por un importe de 22,3 millones de euros para financiar el gasto que corresponde pagar al personal del IB-Salut en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) sobre las congelaciones salariales de 2020 y 2021.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, recordó que el STEI Intersindical interpuso en 2021 un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consell de Govern de 24 de mayo de 2021. La Sentencia firme constata que las retribuciones de dichos empleados públicos fueron congeladas sin una justificación suficiente, dada la coyuntura económica de España y de Balears en aquel momento.
El pasado 14 de marzo, añadió, el Ejecutivo inició la ejecución de la sentencia mediante un acuerdo que supone, por un lado, recuperar los incrementos retributivos interanuales correspondientes a 2020 y 2021 que el Pacte no aplicó y, por otro, dispuso el restablecimiento, con efectos de 1 de enero de 2025, del resto de conceptos retributivos que dejaron de actualizarse a lo largo de los años 2020 y 2021 -además del complemento de destino, el complemento específico y la indemnización por residencia- al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los entes integrantes del sector público instrumental de la CAIB. Dichos restablecimientos suponen un incremento total del 2,9% de las retribuciones complementarias a los empleados públicos al servicio de la CAIB. Estas retribuciones, que afectan al personal de Servicios Generales, personal estatutario del IB-Salut, personal docente de la enseñanza pública, y empleados públicos y del sector público instrumental, empezaron a recuperarse a partir de la nómina del mes de marzo.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado