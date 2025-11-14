La X Maratón de Reciclaje Creativo arranca en Mallorca para dar una segunda vida a la ropa desechada

La creatividad y la sostenibilidad se han dado cita este viernes en Mallorca con el inicio de la décima Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa, un evento que cumple diez años demostrando que las prendas desechadas pueden convertirse en moda con una nueva oportunidad. Desde primera hora de la mañana, diseñadores y estudiantes han llenado el Centro de Información y Educación Ambiental de TIRME con ideas frescas y tejidos recuperados.

El certamen, promovido por el Consell de Mallorca, la Fundación Deixalles y la Escuela de Arte Superior de Diseño de las Islas Baleares (ESDIB), tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y especialmente a los futuros profesionales del diseño sobre los efectos medioambientales de los residuos textiles y la importancia de su reutilización.

La maratón, que se ha prolongado de 9.00 a 18.00 horas, desafía a los participantes a diseñar piezas originales utilizando únicamente ropa procedente de la recogida selectiva de la Fundación Deixalles. Las prendas deberán adaptarse a 15 maniquíes de distintas tallas, ser totalmente desmontables y prescindir de cremalleras, lo que obliga a los diseñadores a ingeniar sistemas de cierre alternativos.

La inauguración ha estado presidida por la directora insular de Residuos, Margalida Roig; la directora de la Fundación Deixalles, Xesca Martí; el director de la ESDIB, Miquel Oliver Montserrat; y el director general de TIRME, Antoni Pons. Roig ha subrayado “la importancia de dar una segunda vida a la ropa que muchas veces rechazamos, pero que puede volver a utilizarse con creatividad y responsabilidad”.

Un jurado formado por representantes de las entidades organizadoras y profesionales del sector valorará los trabajos según criterios de creatividad, acabado, portabilidad, optimización del material y posibilidad de reproducir el diseño.

La maratón celebra esta edición especial con premios de 1.000, 600 y 400 euros, que se entregarán el 21 de noviembre a las 19.00 horas en el edificio de visitas de TIRME-CIAE.