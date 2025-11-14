La UIB reúne a un centenar de profesionales de la comunicación para debatir cómo actuar en tiempos de crisis, IA y cambio
La cita ha sido organizada por Asociación de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas, nacida en Mallorca hace justo 40 años
La Asociación de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas (AUGAC) ha celebrado esta semana sus jornadas anuales de formación en la Universitat (UIB) bajo el lema "Comunicación de crisis. Navegando el cambio". El encuentro ha reunido a un centenar de profesionales de todo el Estado para analizar los nuevos retos del sector, desde la gestión de crisis hasta el impacto de la inteligencia artificial.
El programa, estructurado en tres grandes bloques (gestión de crisis, redes sociales e IA) incluye ponencias y mesas redondas de profesionales como Marcos Nadal, Dafne Calvo, Fernando Valladares, representantes de la Unidad Militar de Emergencias, Marisa Candia, Adrián García... Las sesiones abordan protocolos de respuesta ante crisis institucionales y medioambientales, el papel de los 'influencers', la reputación digital y el uso responsable de la inteligencia artificial en la comunicación universitaria.
Las jornadas, que se extienden durante dos días, finalizarán con la asamblea anual de la asociación, que este año celebra su 40 aniversario en el mismo lugar en el que fue creada, en Mallorca.
