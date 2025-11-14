Suscríbete a Diario de Mallorca y lee hasta final de año por 2 euros al mes

Toda la información que necesitas para estar al día de lo que pasa en Mallorca, en España y en el mundo está en Diario de Mallorca. Ahora puedes acceder a toda la actualidad, las noticias, los reportajes; los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas y todo el contenido multimedia a un precio muy ventajoso. Accede a la edición de digital de Diario de Mallorca hasta final de año con un descuento del 85%: dos meses por solo 2 euros al mes. Si lo prefieres, también podrás disfrutar de todo el contenido web de nuestro periódico por 49,99 euros al año.

Otra de las modalidades de suscripción disponibles es la edición digital impresa que también tiene un precio excepcional: tan solo 10 euros al mes durante seis meses. No pierdas la oportunidad de ser suscriptor de Diario de Mallorca a un precio incríble. Esta promoción estará activa hasta el 19 de noviembre.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.

Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?