Por primera vez no hay ayudas directas al catalán en los presupuestos del Consell: ni para OCB ni para Joves per la Llengua

A la tecera va la vencida. Los presupuestos del Consell de Mallorca de 2023 se convierten en los primeros sin ayudas directas al catalán. Vox, el socio del presidente Llorenç Galmés, que ha presentado este viernes las cuentas, por fin se ha salido con suya al conseguir que el PP destierre de las ayudas directas al catalán a la Obra Cultural Balear (OC ) y a Joves de Mallorca per la Llengua. Los de Abascal hicieron campaña asegurando que eliminarían esas subvenciones cuando gobernaran y en sus terceros presupuestos con los populares lo han logrado.

Desde la institución insular, que contará el próximo ejercicio con 761,7 millones de euros de presupuesto, un 10% más respecto a 2025, se minimiza este gesto poniéndole cifra, las ayudas a las dos entidades apenas representaban un 0,01 % del total de sus cuentas.

Galmés, que ha comparecido con el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que en 2026 el Consell dispondrá de 66,2 millones de euros más, lo que supone un récord de presupuesto por tercer año. Con estas cuentas presentadas a tiempo y con el objetivo de que se aprueben antes de que termine el año se demuestra "estabilidad, solidez y sobre todo eficiencia", dice el presidente que ha agradecido a sus socios el apoyo. Galmés también ha querido subrayar que crece el gasto para políticas sociales, con 426,6 millones de euros, un 9% más, destinando "6 de cada 10 euros a políticas que cuidan de las personas, especialmente de las más vulnerables", mientras se sigue reforzando las partidas para la lucha contra la oferta turística ilegal.

A competir

Tras el repaso detallado de las diferentes partidas que ha hecho Bosch, el titular de Hacienda, en el turno de preguntas, dejaba claro que en 2026 ni la OCB ni Joves de Mallorca per la Llengua contarán con ayudas directas. "No hay partidas nominativas" para ninguna de las dos históricas defensoras del catalán. Por primera vez a ambas entidades no les quedará más que participar en las convocatorias para subvenciones del próximo año "en concurrencia competitiva" con otras organizaciones.

Para quitar hierro al asunto al final de la rueda de prensa desde Presidencia se señalaba que las ayudas que han venido recibiendo la OCB y Joves de Mallorca per la Llengua nada más representaba un 0,01 % del total del Presupuesto del Consell, lo que abunda en que con este gesto Vox ha logrado ganar esta batalla ideológica.

Por otro lado, en estas cuentas crece la aportación del Govern al Consell con casi 450 millones de euros, 32,3 millones más que en 2025. De esta cantidad, 13 millones corresponden al fondo de prevención y gestión de residuos, y 7 millones a una transferencia de capital para financiar inversiones en carreteras, parte de los cuales se destinarán a iniciar los trabajos del tramo I del Segundo Cinturón de Palma.

Galmés ha agradecido el apoyo del Ejecutivo de Marga Prohens, en contraposición, lamentaba con la postura de Madrid: "El Gobierno central se niega a devolver los 230 millones de euros del Convenio de Carreteras".