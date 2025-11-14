El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares anuncia que no recurrirán al Supremo la sentencia del TSJB que garantiza la continuidad del Real Club Náutico de Palma

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz, ha confirmado hoy que no recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) hecha pública esta semana y que garantiza la continuidad del Real Club Náutico de Palma.

“No vamos a recurrir”, ha señalado Sanz durante una entrevista en esRadio Baleares. Además, el presidente de la APB ha indicado: “Celebramos la continuidad del Real Club Náutico de Palma (RCNP) con sus funciones social y deportiva”. Tras el litigio en los tribunales que ha durado varios años, Javier Sanz, ha asegurado en referencia al club náutico que “tendrán todo nuestro apoyo” y ha adelantado que ya “estamos trabajando con ellos para firmar la continuidad”.

Cabe recordar que Sanz fue presidente del Real Club Náutico de Palma con anterioridad y también presidió la Real Federación Española de Vela. Desde el pasado 14 de septiembre de 2023 es el máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (Caeb) ha mostrado su satisfacción por la sentencia del TSJB que declara el derecho del Real Club Náutico de Palma (RCNP) a que la Autoridad Portuaria de Baleares le otorgue la ampliación de plazos y prórroga de la concesión que solicitó en 2019 referente a sus actuales instalaciones.

La patronal balear ha defendido junto a la Asociación de Instalaciones Náutico- Deportivas de Baleares (ANADE) -integrada en Caeb- las prórrogas de las concesiones frente al cambio de criterio que promovía la APB.

La sentencia conocida esta semana refuerza la postura defendida desde Caeb en el Consejo de Administración de la APB, donde participa la presidenta de la patronal balear, Carmen Planas, según ha indicado Caeb a través de un comunicado.

Reciente sentencia

La Sala de lo contencioso administrativo ha estimado el recurso presentado por el RCNP, por lo que este tiene derecho a que se le otorgue la ampliación de plazos y prórroga de la concesión solicitados, en los términos previstos en el condicionado acordado entre el RCNP y la Autoridad Portuaria de Baleares, en marzo de 2019.

Los magistrados han estimado los argumentos del Real Club Náutico de Palma al considerar que su contrato inicial de servicios se transformó en una concesión demanial cuando la Ley de Puertos del Estado dejó de contemplar la prestación de aquéllos para la gestión de amarres de embarcaciones de recreo. De esta manera, el TSJB ha reconocido que el club reúne todos los requisitos necesarios para solicitar y obtener una ampliación de plazo, a cambio de inversiones que contribuirán a mejorar de forma sustancial el espacio público portuario.

Además, el tribunal ha podido constatar, con la prueba testifical practicada en el juicio, que el Náutico de Palma "venía siendo considerado por la Autoridad Portuaria como concesionario, por ejemplo, en las comunicaciones, en gestión de los servicios encomendados, en la recaudación de las tasas portuarias, en el pago de las tasas portuarias o en su actuación como sujeto pasivo sustituto del contribuyente, que solo se reconoce al concesionario".

La reciente sentencia garantiza la continuidad de la institución palmesana en la misma sede que ha ocupado durante los últimos 75 años, así como la de todas sus actividades deportivas, sociales y comerciales.