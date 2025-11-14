Premios y descuentos por comprar en el pequeño comercio de Mallorca: noches de hotel, ropa y cenas por comprar en estas 400 tiendas

Arranca en Mallorca una de las campañas comerciales más destacadas del año: La Gran Tómbola del Comerç de Mallorca, una iniciativa insular que pone en marcha el pequeño comercio y que repartirá cientos de premios entre los clientes a través de rascas que podrán contener regalos directos, descuentos y experiencias.

PIMECO, con la colaboración del Consell de Mallorca, presentó este viernes en el comercio Xarranca situado en la calle Jacint Verdaguer de Palma La Gran Tómbola del Comerç de Mallorca, una campaña que pretende dinamizar las compras en los establecimientos de proximidad y atraer a miles de consumidores de toda la isla.

El acto se celebró en Xarranca, un comercio joven y muy activo en redes sociales, elegido de forma simbólica por representar “la energía, la ilusión y la creatividad del pequeño comercio mallorquín”.

"El comercio local sigue vivo, se renueva y tiene futuro"

La propietaria del establecimiento, Esther Roig, subrayó el valor simbólico de acoger la presentación: “Xarranca es un proyecto reciente que refleja la ilusión del pequeño comercio. Queremos demostrar que el comercio local sigue vivo, que se adapta y que detrás tiene personas jóvenes que creen en su futuro. Iniciativas como esta tómbola nos ayudan a ganar visibilidad, conectar con nuevos clientes y recordar que comprar en un comercio local tiene valor”.

400 comercios adheridos, 27.000 rascas y premios de gran atractivo

La presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, explicó que la campaña se desarrollará del 17 de noviembre al 14 de diciembre. Durante este periodo, los clientes que realicen compras iguales o superiores a 30 euros en los comercios asociados recibirán un rasca con un código que deberán introducir en la web lagrantombola.com.

Domingo detalló que ya se han distribuido 27.000 rascas y se han sumado 400 comercios con más de 300 premios, muchos de ellos de alto atractivo: “Habrá desde productos y servicios valorados en más de 30 euros hasta un lingote de 10 gramos de oro valorado en unos 1.350 euros. También noches y desayunos en hoteles de lujo, gafas, ropa, tratamientos de belleza, alimentación o incluso una cena en el único restaurante con dos estrellas Michelin de Baleares”.

Según la presidenta de PIMECO, esta iniciativa “no solo premia a los consumidores, sino que genera movimiento entre comercios y refuerza la red comercial de la isla”. La patronal espera llegar a más de 700 comercios implicados a lo largo de la campaña.

El Consell reafirma su apoyo al comercio de proximidad

La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, destacó que el Consell ha subvencionado esta iniciativa a través de la primera convocatoria destinada a patronales para promover el producto mallorquín y el comercio local.

Amate subrayó que el comercio de proximidad “es el corazón de nuestros pueblos y barrios”: “No podemos imaginar Mallorca sin su comercio local. Aporta vida, cohesión social y forma parte de nuestra identidad. Desde el Consell seguiremos apoyando acciones que lo fortalezcan, lo modernicen y lo hagan visible”.

La consellera animó a los ciudadanos a participar en la tómbola, visitar los comercios y "aprovechar esta oportunidad de descubrir ideas originales y premios realmente interesantes".