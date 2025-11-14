El patio de maletas del aeropuerto de Palma, bajo el agua en plena última fase de obras

El aeropuerto de Palma ha vuelto a ser escenario este viernes de un incidente que pone en jaque la reforma que se está llevando a cabo. La zona más sensible de la operativa aeroportuaria, el patio de maletas —el entramado de cintas y equipos por donde circula el equipaje facturado—, ha sufrido una importante inundación esta mañana.

La escena que se han encontrado los operarios era más que llamativa, agua sin cesar cayendo del techo, empapando por completo las cintas transportadoras y las paredes de la zona. La situación ha sido tal que, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta noticia, los trabajadores se han visto obligados a utilizar paraguas para poder permanecer en sus puestos.

Las imágenes a las que ha tenido acceso este diario, captadas en la zona de clasificación y manejo de equipajes, evidencian que las filtraciones no son meras goteras, sino que el agua cae del techo de la infraestructura a modo de cascada, formando verdaderas cortinas que impactan directamente sobre el suelo y los equipos de trabajo. El suelo del área operativa está completamente cubierto por una capa de agua.

En el centro de la escena, varios trabajadores, vestidos con los chalecos de alta visibilidad, se encuentran en el patio de maletas y al menos uno de ellos destaca por estar utilizando un paraguas abierto para protegerse de la cortina de agua que cae directamente sobre su posición. Además, se aprecian las cintas transportadoras de equipajes visiblemente mojadas y máquinas de clasificación de maletas afectadas.

Las causas

Desde Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) han comunicado que este incidente ha sido causado por una fuga de agua de carácter accidental provocada durante los trabajos de remodelación de la planta de facturación. Según el gestor aeroportuario, la empresa contratista Acciona ha roto una tubería mientras realizaba el desvío de la misma como parte de la fase actual de las obras.

Aena asegura que la fuga ha sido detectada y reparada de inmediato por los equipos técnicos. Además, señala que la zona afectada se ha acotado" rápidamente para proceder a la limpieza y secado". La compañía enfatiza que, a pesar de las imágenes, el incidente no ha tenido ningún impacto en la operativa del aeropuerto ni ha afectado a los usuarios, ya que el trabajo en la zona de clasificación de equipajes ha podido continuar sin interrupciones significativas.

Incidentes anteriores

Este último episodio se suma a una cadena de incidentes que ponen en entredicho el estado de conservación de la infraestructura aeroportuaria más importante de Baleares, justo en medio de su mayor remodelación en veinte años.

El aeropuerto de Palma ha lidiado repetidamente con el agua en los últimos meses, sobre todo por las fuertes lluvias: en junio de 2024, una intensa tormenta causó tales inundaciones que paralizó completamente el tráfico aéreo. La pista quedó anegada, obligando a Aena a suspender todos los despegues y aterrizajes por motivos de seguridad, mientras muchas de las instalaciones interiores se veían gravemente afectadas. Más recientemente, en julio de 2025, el aeropuerto volvió a sufrir las consecuencias de las precipitaciones con numerosas goteras y filtraciones en pasillos y zonas de tránsito, obligando a desplegar cubos y señalización de emergencia. Este suceso ocurrió apenas unos días después del derrumbe de una claraboya en la zona de recogida de equipajes.

560 Millones y problemas desde el inicio

El incidente de este viernes ocurre cuando el aeropuerto de Palma encara la recta final de su millonaria remodelación, un proyecto con una inversión global de 560 millones de euros que se extenderá hasta 2026. Con más del 70% de los trabajos ejecutados, Aena busca mejorar la eficiencia y la experiencia del pasajero, e incluso ha decidido adelantar 80 millones de euros para acelerar la finalización del proyecto.

Este invierno, las obras se concentran precisamente en la planta de facturación y accesos, incluyendo la creación de un nuevo núcleo vertical de comunicación, la reubicación de oficinas de aerolíneas y la instalación de dos nuevos mostradores de facturación. Mientras se anuncia la transformación del módulo D con la renovación completa de su techo, o la conversión del solárium en una zona exterior restringida, la cruda realidad del patio de maletas inunda de escepticismo la ambición del proyecto.