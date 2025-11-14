El obispo de Mallorca comparte una jornada con varias personas en situación de pobreza en la IX Jornada Mundial de los Pobres

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, participó este viernes en una jornada con una treintena de personas en situación de pobreza, exclusión o riesgo de exclusión social, procedentes de servicios y entidades del Área de Pastoral Caritativa y Social de la diócesis y de otras instituciones vinculadas. El encuentro se celebró con motivo de la IX Jornada Mundial de los Pobres.

La actividad comenzó con una visita al Museo de Arte Sacro de Mallorca, situado en una de las alas del Palacio Episcopal, y continuó con una comida en la Casa del Obispo. Tras la comida ha tenido lugar una tertulia abierta en la que los participantes han expuesto sus experiencias de vida, dificultades y esperanzas.

Taltavull recordó los mensajes que había expresado para esta Jornada, en los que afirmaba que la presencia de quienes viven en situación de pobreza permite “tocar con las manos la verdad del Evangelio” y que la respuesta de la Iglesia debe ir más allá de la ayuda puntual, promoviendo relaciones que acompañen y dignifiquen.

El obispo ha insistido en que esta Jornada «no es una cita puntual», sino una invitación para que la Iglesia mantenga una actitud permanente de cercanía, compartiendo no solo ayudas, sino la vida misma: «Nuestra caridad no puede quedarse en la simple limosna, sino que debe transformarse en una relación que dignifique y acompañe». Taltavull ha reiterado que los pobres «nos evangelizan», y que su voz y experiencia son indispensables para orientar el camino de la comunidad cristiana.

El encuentro se enmarca en el mensaje difundido este año por el papa León XIV, que subraya la necesidad de atender las causas estructurales de la pobreza y de mantener gestos concretos de solidaridad. La Jornada Mundial de los Pobres fue instituida en 2016 por el papa Francisco para situar a las personas más vulnerables en el centro de la vida comunitaria y renovar el compromiso con la justicia social.

El Obispado de Mallorca, con este encuentro, quiere hacer visible el lema de este año, «No apartes tu rostro del pobre».