La militancia de Més per Mallorca respalda que Vicenç Vidal continúe en Sumar y cierra meses de incertidumbre interna

La militancia de Més per Mallorca ha decidido este viernes en el Casal Pere Capellà de Algaida que Vicenç Vidal, su único diputado en el Congreso, permanezca en el grupo parlamentario de Sumar. La votación se ha cerrado con un 67% de apoyos a favor de su continuidad y 31% un en contra (2% de abstención), confirmando así que el diputado seguirá representando al partido dentro de la coalición, en un contexto político marcado por la necesidad de estabilidad interna y la coordinación con los socios de Sumar.

La decisión de este jueves, tomada por unos 65 militantes de las bases del partido, cierra una fase de deliberación que comenzó en junio, cuando la primera asamblea extraordinaria, celebrada en Santa Maria del Camí, terminó en empate técnico. Ese resultado obligó a mantener a Vidal de forma provisional en Sumar y activó los mecanismos estatutarios del partido para permitir una nueva votación de la militancia.

Según los estatutos de Més per Mallorca, cualquier decisión sobre la permanencia del diputado requiere mayoría cualificada de dos tercios de la militancia que ejerza su derecho a voto presencial. La asamblea de hoy ha cumplido con este requisito y ha resuelto la cuestión a favor de la continuidad de Vidal.

Cambio de postura

Al contrario que en la primera asamblea, a la que el diputado ecosoberanista acudía entre rumores que apuntaban hacia su intención de abandonar Sumar y pasar al grupo Mixto, y así lo hizo saber durante el encuentro, esta vez Vidal se ha mostrado partidario de permanecer en la coalición de Yolanda Díaz. El alegato pronunciado por el diputado durante la asamblea ha evidenciado un claro cambio de postura tras la cumbre de hace unos meses. Además, también ha contado con el respaldo de las juventudes del partido, organizadas en la entidad Mallorca Nova, un apoyo alineado con su postura que ha servido para decidir finalmente su futuro.

La votación también se ha producido un día después de la aprobación de la gratuidad del transporte público en Baleares, medida defendida y celebrada por Vidal. Esta iniciativa reforzó el perfil del diputado en materia social y evidencia su posibilidad de influencia en las políticas relevantes para el archipiélago que se deciden desde Madrid, un factor de consideración para las bases a la hora de decidir sobre su continuidad en Sumar.

Una decisión "táctica"

Para Vidal, la decisión tomada "es táctica": "El sujeto político base de la izquierda soberanista en Baleares es Ara Més". Así, el ecosoberanistas ha señalado que el partido se encuentra en "un contexto en el que, pese a que las relaciones con Sumar y el PSOE son siempre tensas y complicadas, estamos logrando avances políticos positivos en clave balear que mallorquinas".

En este sentido Lluís Apesteguia, coordinador de Més per Mallorca, ha defendido que la decisión tomada "representará plenamente los 83.000 votos logrados por la candidatura el 23J de 2023" y que "lo que une, más allá de cualquier debate, a todas las sensibilidades de Més es la defensa de construcción de un espacio amplio". Apesteguia ha añadido sentirse satisfecho por "el ambiente cálido, de complicidad total con el diputado Vidal y de unidad" que ha acompañado la discusión y la votación, un clima opuesto al que se vivió en junio, cuando las bases llegaron a la asamblea con cierta tensión.

La presión de Izquierda Unida y el contraste con Menorca

Izquierda Unida, socio fundador de Sumar, recordó previo a la primera asamblea para decidir el futuro de Vidal en el Congreso que cualquier cambio de grupo parlamentario debía contar con el respaldo de toda la coalición. Las fuentes consultadas señalaron entonces que IU subrayó que Vidal representa a todos los socios del grupo, no únicamente a Més per Mallorca, un recordatorio que marcó el marco de la deliberación interna.

El resultado de la asamblea en Mallorca contrasta con la decisión adoptada en julio por Més per Menorca. En esa ocasión, el 83% de los afiliados votó a favor de que Vidal abandonara Sumar y pasara al Grupo Mixto, reflejando diferencias entre las bases de ambas islas en cuanto a la estrategia parlamentaria del diputado.