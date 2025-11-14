Las 'kellys' de 58 años de la cadena mallorquina MarSenses ya trabajan solo 32 horas

"Nosotros no tenemos problemas de contratación", asegura Rodrigo Fitaroni de Almeida, director general en MarSenses Hotels & Homes, la joven cadena mallorquina que ha venido a revolucionar el sector turístico con medidas rompedoras en una industria que acusa desde hace tiempo dificultades para completar, y conservar, plantillas. La última de sus iniciativas ha sido la de implantar la jornada laboral de solo 32 horas para las camareras de pisos mayores de 58 años. Es uno de los colectivos que más acusan el desgaste que suponen las tareas repetitivas, al que ha costado hacerse visible y se ha destacado por su lucha por el reconocimiento de sus enfermedades profesionales y la jubilación anticipada. Al menos "23 o 24" kellys ya se están beneficiando de esta reducción de jornada en una empresa de 500 trabajadores pactada sin estridencias. Y de la que hace bandera la hotelera propiedad de Francisca Batle Vidal.

En medio de los tira y afloja entre sindicatos y patronales y del empeño de la ministra Yolanda Díaz por implantar la reducción de la jornada laboral en 37,5 horas semanales una cadena hotelera de Mallorca ya lo ha implementado en uno de los sectores de los que más críticas resuenan sobre esta medida.

Recelo de la competencia

Fitaroni se sonríe, sabe que sus políticas laborales son vistas con recelo entre la competencia. Quizás haber sido cocinero antes que fraile tenga que ver en esta historia. Al director general de MarSenses le gusta decir que muchos de los que forman la compañía vienen "de las trincheras del hotel, de la clase trabajadora, de colectivos vulnerables". Él mismo fue camarero en el antiguo Grupo Batle que con la transición generacional se dividió en dos cadenas, en 2018. Así surgió Mar Holels, que a su vez en 2020 se reestructuró en dos sociedades y nació la compañía gestionada por Francisca Batle bajo la marca MarSenses Hotels & Homes, mientras su hermano Juan Miguel Batle siguió con Mar.

MarSenses está formada por cinco hoteles en Mallorca, uno en Menorca, una villa de alquiler vacacional (en gestión), dos restaurantes en la isla y un catering.

Rodrigo Fitaroni, director general de MarSenses, empezó como camarero. / MarSenses

"Empezamos como marca en plena pandemia. Fue un momento histórico y tuvimos mucho tiempo para pensar", cuenta Fitaroni. "Otra peculiaridad es que el 80 % del equipo directivo venimos de la operativa hotelera, de las bases de la hostelería". De ahí, subraya, que tengan "muy fresco" qué supone trabajar en un hotel. "Estamos supermotivados y somos gente normal que empezó desde abajo", insiste el directivo.

Antes de la reducción de la jornada para las camareras de piso mayores de 58 años, firmada el año pasado, MarSenses pactó una primera reducción a 38,5 horas para toda la plantilla en 2024. "Dimos un primer paso para ver si era viable". Y esta temporada se rebajó a 37,5 horas en toda la compañía. Por supuesto sin que implicara ajustes salariales. Añade el directivo que apenas registran un 5 % de absentismo en la plantilla, cuando según un informe de Exceltur en Mallorca se llega al 14,8 % y en Menorca al 20 %.

Si en esta cadena no se sufre para completar los equipos de trabajo es por todas sus mejoras. A la jornada reducida se suman "las pagas extras y los pluses por objetivos que afectan a todos", no solo a los directivos. Si se alcanzan las metas marcadas se cobran 100 euros más por persona. Además, "al principio de temporada aplicamos un 8 % de incremento salarial a cuenta del convenio y ahora ya estamos un 2 % por encima del actual. Siempre nos adelantamos", asegura Fitaroni, para "compensar" el alto coste de la vivienda y de vida en las islas.

Mejor lugar para trabajar

Con orgullo, MarSenses presume de su buena posición en Great Place to Work en España, la compañía global que evalúa las organizaciones para reconocer los mejores lugares para trabajar, basándose en la percepción de los empleados. Bajo ese ya famoso sello la hotelera mallorquina viene destacándose habiendo alcanzado hasta un 98 % de media este año. "Somos la cuarta mejor empresa de 500 trabajadores" y en Europa alcanzan el 39 y "somos la única cadena hotelera que aparece en la lista europea". También Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario, acaba de reconocer a MarSenses en los Premios Activos Empresariales con el galardón al Liderazgo hotelero y socialmente responsable en Baleares.

¿Cómo es posible conjugar productividad y reducción de jornada en la operativa de los equipos de pisos? Fitaroni explica que ya en la temporada 2022 y 2023 ajustaron las ratios. "De media está entre 17 y 20 habitaciones por trabajadora –es una carga física brutal– y en nuestro caso es de 10,7 habitaciones, incluyendo las salidas" de los huéspedes que es cuando se hacen las limpiezas más completas.

Cuenta que lo primero que hicieron antes de arrancar su revolución fue presentar el plan de negocios a la plantilla pidiendo su apoyo "para elevar la productividad y subir la comercialización. Hemos pasado de 16,7 millones de facturación a 31 millones con trabajadores supermotivados", asegura.

Y las mejoras continúan. Si hay una situación que ahuyenta a emplearse en el sector hotelero es la de trabajar con turnos partidos. Pues en MarSenses "los hemos bajado un 80 % y queremos llegar a cero". El director de la hotelera mallorquina reconoce el buen hacer en el sector para mejorar la atención al cliente, sin embargo, "durante muchos años las condiciones de trabajo han sido muy duras. Hay que tratar a los trabajadores como se merecen".