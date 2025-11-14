Illa se cita con Miquel Barceló y Maria del Mar Bonet en su visita a Mallorca

La visita de Salvador Illa a Mallorca deja una jornada de equilibrio entre mensaje político y una agenda cultural cuidadosamente escogida. El presidente de la Generalitat ha llegado a la isla para defender la financiación singular para Catalunya y reivindicar los "efectos enormemente beneficiosos" de la amnistía, recientemente avalada por el abogado general de la UE. Al mismo tiempo, ha decidido complementar su visita institucional con encuentros con dos figuras clave de la cultura mallorquina, Miquel Barceló y Maria del Mar Bonet, que aportan un trasfondo simbólico al viaje.

Tras el desayuno informativo en Palma y la reunión con Marga Prohens en el Consolat, Illa se ha desplazado al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany para visitar La captura del temps, la exposición que reúne las imágenes que Pasqual Maragall tomó con su teléfono tras ser diagnosticado de Alzheimer. La muestra, íntima y cargada de significado político por la trayectoria del expresident.

La tarde ha estado marcada por dos encuentros de importante simbolismo. Primero, Illa se ha reunido con Maria del Mar Bonet, emblema de la cultura balear, en Ca n'Alcover, la sede de la Obra Cultural Balear, justo el día en que el Consell de Mallorca decide retirarles por primera vez las ayudas directas. La conversación con la cantante —referente en la defensa de la lengua y de la identidad propia— ha tenido como anfitriona a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La reunión llega en un momento en que el PSC insiste en reivindicar el catalán como lengua europea y en presentar la integración como respuesta al avance del "discurso xenófobo", en plena escalada de Aliança Catalana.

Francina Armengol, Salvador Illa y Maria del Mar Bonet, en Ca n'Alcover. / DM

Unas horas después, el presidente catalán ha visitado la Catedral de Mallorca, donde ha coincidido con Miquel Barceló. Ambos han estado acompañados por Armengol y el decano del cabildo, Antoni Vera. El artista les ha mostrado el retablo de la capilla del Santíssim, inaugurado en 2007 y convertido en una de las intervenciones contemporáneas más relevantes de la catedral. La conversación adquiere un interés añadido por la actualidad: Barceló es uno de los tres artistas —junto a Cristina Iglesias y Javier Marín— seleccionados para proponer el futuro diseño de la Fachada de la Gloria de la Sagrada Familia, la última gran fase de la construcción del templo. Las ideas de estos tres artistas servirán para que el Patronato pueda escoger al que finamente ejecutará los trabajos.

La visita de Illa a Mallorca ha combinado varios planos. Por un lado, su discurso político, centrado en la amnistía como instrumento de reconciliación, la lengua como elemento de cohesión y la apuesta por una financiación singular para Catalunya. Por otro, una agenda cultural que busca reforzar la imagen de un liderazgo próximo y atento al territorio. Sin grandes anuncios, el president deja la impresión de una visita medida al detalle: cercana, cultural y con una lectura política implícita.