El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca las singularidades de Cataluña y Baleares. Así lo ha expresado esta mañana en el desayuno informativo en Palma organizado por Prensa Ibérica. El foro se enmarca dentro de la gira que Illa está realizando por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', con la colaboración de los diarios regionales del grupo y de la propia Generalitat.

Illa argumenta que el modelo de financiación necesita ser revisado, ya que el actual está caducado desde 2014 y "no responde a las necesidades reales de nuestras autonomías". Por ello, apela a que Cataluña y Baleares "dejen atrás los reproches" y trabajen juntos para construir este nuevo marco financiero.

"Cataluña, en un ejercicio de compromiso y responsabilidad, ha hecho una propuesta y la ha pactado con el Gobierno de España. Una propuesta que beneficia a las comunidades autónomas, también la balear. Creemos en una España plural, diversa y solidaria y por eso pactamos una financiación que respeta esta pluralidad y solidaridad. Más allá del ruido, de los ataques y de las exageraciones, no he escuchado ninguna otra propuesta real y rigurosa", determina.

De esta forma, el presidente de la Generalitat reclama "un marco financiero con unas reglas iguales para todos que atienda las necesidades obviamente diferentes de cada comunidad". Asimismo, asegura que "Cataluña es y continuará siendo solidaria con los ciudadanos españoles".

Condonación de deuda

Por otro lado, en su discurso también ha hecho referencia a la condonación de la deuda aprobada por el Gobierno Central, "un acto de justicia y un paso necesario para garantizar la prosperidad compartida" según afirma el presidente de la Generalitat.

"Es una decisión necesaria y solidaria para que todas las comunidades puedan llevar a cabo políticas sociales en beneficio de la ciudadanía. Una propuesta a favor del interés general de las comunidades y de España y a favor del bien común y de la prosperidad compartida", añade Illa.

Vínculos entre Cataluña y Baleares

Otro de los puntos importantes en su intervención ha sido la necesidad de impulsar "la fraternidad y los vínculos" que unen a Cataluña y Baleares. "Tenemos que ser capaces de establecer una colaboración y una lealtad institucional estables, fluidas y sólidas que vayan más allá de una u otra coyuntura política, más allá de las legítimas discrepancias y más allá de las alternancias en nuestros gobiernos. La realidad catalano-balear geográfica, histórica, cultural, económica y sentimental existe y seguirá existiendo gobierne quien gobierne", sostiene Illa.

Así, subraya que ambas comunidades tienen que apostar por la preservación de un modelo turístico "que aporte progreso y evite efectos negativos sobre la base del respeto al territorio, al derecho a la vivienda y a nuestro modelo de vida".

Recuerdo a Antich

El presidente de la Generalitat también ha dedicado parte de su discurso a recordar la figura del expresidente del Govern balear, Francesc Antich. En este sentido, Illa ha hecho referencia unas palabras que dijo el propio Antich hace 25 años donde hacía una defensa de la inmigración.

"El presidente Antich recuerda su propio origen venezolano (nació en Caracas) cuando éramos nosotros los que, no hace tanto tiempo, emigrábamos en búsqueda de un futuro mejor. Hoy, como sociedades avanzadas y por deber histórico, nos toca integrar a los que llegan a nuestra casa para contribuir a hacer progresar el país", apunta Illa.