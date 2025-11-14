El director del IES Llompart se jacta de tener "el visto bueno" de Educación y de no haber sido nunca sancionado

El equipo directivo del IES Josep Maria Llompart de Palma liderado por Jaume Salvà ha emitido un comunicado tras la denuncia hecha pública por varios docentes que lo acusan de abuso de poder y acoso. En el texto, el equipo vuelve a negar las acusaciones y recuerda que Educación nunca ha sancionado al director pese a las denuncias que ha ido recibiendo a través de Inspección en los últimos años. Además, en el escrito subrayan que "siempre han tenido el visto bueno" de la Conselleria en lo que se refiere a la gestión del informe de riesgos psicosociales, que el director tenía desde febrero y que no comunicó al claustro hasta el pasado miércoles, después de que afloraran las denuncias de parte del claustro (y después de que varios profesores se lo hubieran ido pidiendo de forma reiterada desde entonces).

El comunicado se señala que "conviene aclarar" que el Informe de riesgos psicosociales "nunca ha sido omitido al claustro" sino que "se han dado los pasos convenientes para poder llevar a cabo un plan de actuación efectivo y satisfactorio para todos", todo ello "siempre, con el visto bueno de la administración pública".

Cabe recordar que el equipo directivo nunca ha dado por válido el informe (realizado por los técnicos de Riegos Laborales y que arroja algunos datos alarmantes) al considerar que no estaba adaptado a la realidad del centro. En el claustro extraordinario del pasado miércoles, nueve meses después de haberlo recibido, Salvà presentó un resumen de los resultados y planteó su propia encuesta, realizada por el equipo directivo, al considerarla más adecuada que la realizada por los profesionales de Prevención. Instó al profesorado a realizarla allí mismo (algo a lo que algunos accedieron y que otros declinaron, cuestionando que estuviera garantizado el anonimato y señalando que no era el momento adecuado). En el claustro estuvo presente el inspector, Xisco Gálmez, y Salvà cargó duramente contra su actuación y él aguantó sin inmutarse (y sin decir nada tampoco sobre si era adecuado o no la alternativa de encuesta y las formas que planteaba el equipo directivo para evaluar el grado de malestar de la plantilla).

El director culpó a la Conselleria de todo el retraso en lo que se refiere al citado informe. En su comunicado de hoy insiste en haber tenido el apoyo de Educación en cómo ha gestionado este tema y recuerda además que "las denuncias realizadas por docentes hacia nuestro director no han tenido ningún recorrido administrativo sancionador", algo que achacan a que "no se han encontrado indicios de las conductas atribuidas". Salvà llegó a claustro hace seis años. Desde entonces varios docentes han acudido a Inspección y a Riesgos Laborales a exponer agravios y humillaciones, sin que haya pasado nada. Al sentirse desamparados algunos acudieron a Inspección de Trabajo de la mano de SIAU con una denuncia conjunta recopilando lo que sin éxito habían expuesto en Educación. También consiguieron, vía portal de Transparencia, el informe de riesgos psicosociales. Muchos han buscado otros destinos.

Desde Educación, la versión oficial dada a los medios al aflorar las denuncias es que Inspección tiene un procedimiento abierto "objetivo, técnico y garantista" sobre la situación del instituto.

Renuncia al cargo

Tras hacerse públicas las denuncias, en el citado claustro, y pese a que ya había expresado su intención de renovar su mandato y continuar, Salvà anunció que todo el equipo directivo renunciaba a renovar en el puesto, decisión que, aseguró, tomaban "por voluntad propia y sin presiones de nadie". Con todo, seguirán en el cargo hasta final de año. Ahora, detalla Educación, el proceso de valoración y evaluación del ejercicio de la dirección de Salvà "sigue adelante", como el inspector explicó al claustro. La dirección del centro saldrá como vacante y habrá un nuevo equipo directivo. Inspección está poniendo ahora sus esfuerzos ya en "conseguir un nuevo equipo directivo".

En el comunicado remitido hoy los miembros del equipo directivo tachan de "parciales y subjetivas" las informaciones publicadas y lamentan que "sindicatos y medios de comunicación" se hayan sumado "para perjudicar la convivencia" de un centro que, según su escrito, "se encontraban en un clima de convivencia pacífica y natural". Por eso, quieren dirigir "un mensaje de serenidad, confianza y compromiso compartido" y que "sigue funcionando con normalidad".

Aseguran que "compromiso con la educación se mantiene intacto" y asegura que continuará trabajando "con la misma intensidad, dedicación y profesionalidad de siempre" y "con la determinación de garantizar un entorno educativo seguro, respetuoso y estable". El texto cuenta con el apoyo del actual equipo de la asociación de padres y madres de alumnos.