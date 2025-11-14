Declarados tres refugios de fauna en fincas rústicas de Marratxí
El GOB destaca que estas áreas son muy importantes para algunas especies amenazadas
El Consell de Mallorca ha declarado este año tres nuevos refugios de fauna en fincas rústicas, en las que se ha prohibido la caza. Son los de Son Saletes, Son Macià y Son Sales-Es Caülls, todos ubicados en Marratxí y que suman 251 hectáreas.
Así lo destacó ayer el GOB en una nota de prensa, en la que explicó que estas fincas están ocupadas mayoritariamente por cultivos de secano, con algunas áreas de vegetación forestal, una combinación altamente rica en biodiversidad e importante para algunas especies amenazadas como el milano real.
Los refugios de fauna son espacios en los que no se puede cazar, declarados por el Consell a instancias de los propietarios y con el aval de una entidad conservacionista. Así, el GOB ha participado en la declaración de 62 refugios de fauna en Mallorca, con un total de 2.194 hectáreas. El objetivo es conseguir aumentar la superficie en la que no se caza. Según señaló, Mallorca tiene una intensidad de caza «altísima» y, con excepción de algunos espacios naturales protegidos, prácticamente el resto de suelo rústico está ocupado por cotos de caza. A su criterio, es necesaria la creación de zonas en las que no se cace y que la fauna, tanto la cinegética como la que no lo es, pueda «vivir tranquila».
Asimismo, ante la llegada a las Islas de la población de tordosel GOB animó a los propietarios de fincas a declarar nuevos refugios de fauna.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern