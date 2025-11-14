Declarados tres refugios de fauna en fincas rústicas de Marratxí

El Consell de Mallorca ha declarado este año tres nuevos refugios de fauna en fincas rústicas, en las que se ha prohibido la caza. Son los de Son Saletes, Son Macià y Son Sales-Es Caülls, todos ubicados en Marratxí y que suman 251 hectáreas.

Así lo destacó ayer el GOB en una nota de prensa, en la que explicó que estas fincas están ocupadas mayoritariamente por cultivos de secano, con algunas áreas de vegetación forestal, una combinación altamente rica en biodiversidad e importante para algunas especies amenazadas como el milano real.

Los refugios de fauna son espacios en los que no se puede cazar, declarados por el Consell a instancias de los propietarios y con el aval de una entidad conservacionista. Así, el GOB ha participado en la declaración de 62 refugios de fauna en Mallorca, con un total de 2.194 hectáreas. El objetivo es conseguir aumentar la superficie en la que no se caza. Según señaló, Mallorca tiene una intensidad de caza «altísima» y, con excepción de algunos espacios naturales protegidos, prácticamente el resto de suelo rústico está ocupado por cotos de caza. A su criterio, es necesaria la creación de zonas en las que no se cace y que la fauna, tanto la cinegética como la que no lo es, pueda «vivir tranquila».

Asimismo, ante la llegada a las Islas de la población de tordosel GOB animó a los propietarios de fincas a declarar nuevos refugios de fauna.