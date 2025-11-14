El Consell niega el título de Mestre Artesà Honorífic al artesano que lo propuso y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear: "Me siento menospreciado por los políticos"

"Nadie es profeta en su tierra". No es fácil tener múltiples premios en España por la promoción de la artesanía y que, en tu propio hogar, se te prive de ese reconocimiento. El l Consell de Mallorca ha denegado el título de Mestre Artesà Honorífic al mallorquín Joan Oliver, el artesano que propuso la creación de este galardón y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear. El guardián de los oficios antiguos se siente dolido y “menospreciado por los políticos”.

“Me quedé de piedra. Primero, porque no debería haber solicitado yo el reconocimiento; debería haber sido el Consell o el político de turno quien viniera a ofrecérmelo. Me cansé de esperar, lo pedí yo, y aun así me dicen que no”, explica Oliver. Finalista en los Premios Nacionales de Artesanía en la categoría Promociona para entidades privadas en 2011, y ganador del Premio Nacional de Artesanía en esa misma categoría en 2013, el artesano asegura que “nadie en Baleares tiene los premios que yo tengo”.

Joan Oliver junto a Jose Manuel Soria al ganar el Premio Nacional de Artesanía en el 2013. / DM

“He restado tiempo de estar con mi familia y con mi hijo con discapacidad para promocionar la artesanía, y ahora me deniegan el reconocimiento”, lamenta.

Contradicción en el Consell

La Ponencia Técnica de Artesanía del Consell denegó a Joan Oliver la obtención del título de Mestre Artesà Honorífic al considerar que, pese a valorar su labor en la difusión de la artesanía, “no ha ejercido suficientemente el oficio de moldeador ni el de picapedrer” como para concederle la distinción.

Sin embargo, el propio Decreto 41/2014, que regula este reconocimiento, establece que esta carta honorífica se concede en función de los méritos o la labor continuada a favor de la artesanía, y no exige el ejercicio activo del oficio. El artículo 9 del decreto especifica que se trata de un diploma “que reconoce las cualidades especiales y los méritos de una persona cuya trayectoria o tarea continuada haya contribuido a potenciar, desarrollar o difundir un oficio o la artesanía en general”.

Joan Oliver es Maestro Artesano en la especialidad de Enmoldador de piedra artificial y en la de picapedrer. / DM

“Es un premio calcado a lo que llevo haciendo desde 1999”, explica Oliver, para quien la decisión del Consell contradice el espíritu del decreto que él mismo contribuyó a impulsar hace años: “En ningún momento se exige ejercer el oficio para obtener esta distinción. Este reconocimiento es para quienes promueven y defienden la artesanía, y eso es lo que he hecho toda mi vida.”

El artesano recuerda que, más allá de su trabajo técnico, ha dedicado tres décadas a formar jóvenes, organizar congresos, fundar federaciones y divulgar los oficios tradicionales en medios escritos y audiovisuales: “Nadie ha promocionado la artesanía balear como yo lo he hecho".

Oliver fue quien recomendó la creación de esta figura para reconocer a la gente que promueve la artesanía: “Es un diploma que reconoce las cualidades y los méritos de un trabajo continuado a favor de la artesanía. Esto encaja perfectamente con lo que yo he hecho. Promoví esta figura porque veía que la artesanía no tenía futuro, que es lo que está pasando ahora, y que si no enseñaba a los jóvenes, se perdería.”

Joan Oliver ha dedicado gran parte de su carrera a la divulgación del conocimiento artesanal, tanto en medios escritos como audiovisuales. Fue editor y responsable de la revista especializada Baleartnostrum, distribuida en todo el archipiélago balear. Esta publicación incluía reportajes sobre maestros artesanos en activo, muchos de los cuales ya han fallecido o cesado su actividad.

Posteriormente, desarrolló y dirigió su propio programa televisivo, también bajo el nombre de Baleartnostrum, centrado en la vida y obra de los artesanos de las Islas Baleares.

“Te pagan con esta moneda: a nivel nacional te dan la enhorabuena y en tu tierra no te la dan. Deberían valorar todo el tiempo que he dedicado, porque aún estoy ejerciendo esta figura en Formentera”, asegura Oliver.

Actualmente, Joan Oliver forma parte de la Ponencia Técnica del Consell de Formentera, el órgano encargado de examinar a los maestros artesanos y artesanos que solicitan su acreditación. En 2024, fue requerido para asesorar y acompañar a un inspector en la verificación de la autenticidad de las piezas artesanas en los mercados de Sant Ferran y La Mola, determinando si habían sido elaboradas por los propios artesanos.

Para el artesano, a pesar de no ser valorado por la administración, se queda con el reconocimiento del gremio: "Me he sentido como si todo lo que he hecho no hubiera servido de nada para los políticos, pero los artesanos y los jóvenes sí me han reconocido. Ellos están encantados y orgullosos. La administración no me ha reconocido, pero ellos sí".

Historia de Joan Oliver

En 1999, Joan Oliver fue reconocido oficialmente con la Carta de Maestro Artesano en la especialidad de enmoldador de piedra artificial, y posteriormente también como picador de piedra, consolidando así su autoridad en dos disciplinas de gran valor patrimonial.

Asimismo, presidió la única Federación de Artesanos que ha existido en la historia de la artesanía balear, integrada por todas las asociaciones de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Desde este cargo, impulsó la profesionalización del sector, organizando congresos, jornadas formativas y la creación del Primer Premio de Artesanía de Mallorca, fomentando la visibilidad y el prestigio de los oficios artesanos.